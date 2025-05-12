Тина Канделаки (Фото: Телеграм, @tikandelaki)
Телеведущая Тина Канделаки высказалась в своем Telegram-канале о скандале, связанном с лидерами европейских стран. Напомним, на одном из столов в их окружении был замечен сверток, содержимое которого напоминает наркотическое вещество.
В обсуждение попали Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Кир Стармер. По мнению Канделаки, данный инцидент указывает на то, что в «европейском королевстве» происходит нечто странное. Она также отметила, что трудно объяснить иррациональную поддержку киевского режима со стороны европейских лидеров чем-то иным.
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«У Зеленского репутация соответствующая, и никакая пропаганда тут не поможет... Если ты обнимаешься с наркоманом, не удивляйся, что и тебя заподозрят в употреблении белого порошка», — добавила Тина.Читайте также:
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