«Трэш корово-тракторный»: пользователи Сети окрестили Настю Ивлееву колхозницей после кадров на каблуках с коровой

Настя Ивлеева (Фото: Инстаграм* @_agentgirl_)
Настя Ивлеева поделилась фотографиями с майских праздников, которые она сделала в деревне.
Блогер устроила фотосессию на фоне сельской местности. Чтобы сняться с коровой, Ивлеева облачилась в элегантный черный топ с открытой спиной, узкую белую юбку средней длины, черные гольфы и белые туфли на каблуке. Для фотографии с трактором Настя переоделась и предстала в кафтане с ярким цветочным принтом, надетом на майку и шорты в бельевом стиле, ковбойских сапогах и крупной соломенной шляпе.
Настя Ивлеева (Фото: Инстаграм* @_agentgirl_)
Фолловеры хоть и счастливы возвращению блогера в социальных сети после скандала из-за «голой вечеринки», но образы прокомментировали неоднозначно. Кто-то даже назвал звезду колхозницей.
Сама Настя задалась вопросом под публикацией, кто же она: «Фермерша или фермерка?».
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Настя Ивлеева (Фото: Инстаграм* @_agentgirl_)
Фолловеры хоть и счастливы возвращению блогера в социальных сети после скандала из-за «голой вечеринки», но образы прокомментировали неоднозначно. Кто-то даже назвал звезду колхозницей.
«С лопатой просто шик», «Владычица сельского хозяйства», «Когда закончится этот трэш корово-тракторный?», — отметили подписчики.
Сама Настя задалась вопросом под публикацией, кто же она: «Фермерша или фермерка?».
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Ольга Енгалычева