Ксения Собчак высмеяла свой наряд на 9 мая

Ксения Собчак (фото: Instagram* / xenia_sobchak)
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак иронично прокомментировала свой образ, выбранный к 9 Мая. На опубликованных снимках она предстала в наряде от бренда Prada и с шарфом от Dries van Noten, однако внимание пользователей привлёк её необычный головной убор.
По словам Собчак, задуманная стильная деталь неожиданно напомнила ей классическое новогоднее блюдо — селёдку под шубой.
«Селедка под шубой/ Собчак под Prada», — пошутила звезда в своих соцсетях, сопроводив публикацию коллажем из собственной фотографии и изображения салата.
Подписчики оценили самоиронию телеведущей, отметив, что головной убор действительно вызывает ассоциации с чем-то съедобным и ностальгическим.
Собчак также рассказала, что в последние годы предпочитает проводить День Победы в узком кругу близких друзей — за воспоминаниями, рассказами о семейных историях и под звуки старых военных песен.
Читайте также:
Оксана Самойлова может заработать 21 миллион рублей с розыгрыша в соцсетях
Орбакайте поделилась архивным снимком с Пугачёвой в День матери
Анна Заворотнюк показала доставшийся от мамы загородный дом
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
«Селедка под шубой/ Собчак под Prada», — пошутила звезда в своих соцсетях, сопроводив публикацию коллажем из собственной фотографии и изображения салата.
Ксения Собчак (фото: Instagram* / xenia_sobchak)
Подписчики оценили самоиронию телеведущей, отметив, что головной убор действительно вызывает ассоциации с чем-то съедобным и ностальгическим.
Собчак также рассказала, что в последние годы предпочитает проводить День Победы в узком кругу близких друзей — за воспоминаниями, рассказами о семейных историях и под звуки старых военных песен.
Читайте также:
Оксана Самойлова может заработать 21 миллион рублей с розыгрыша в соцсетях
Орбакайте поделилась архивным снимком с Пугачёвой в День матери
Анна Заворотнюк показала доставшийся от мамы загородный дом
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова