ЕСПЧ отклонил жалобу Киркорова на запрет на выезд в Литву

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Европейский суд по правам человека отклонил жалобу российского певца Филиппа Киркорова на запрет на выезд в Литву.
В пресс-релизе суда, на который ссылается РИА Новости, говорится, что большинством голосов суд признал жалобу неприемлемой в «деле Киркоров против Литвы» (№ 12174/22). Решение, по мнению суда, является окончательным.
Также в документе отмечается, что оценка властей Литвы, основанная на заявлениях и поведении Филиппа Киркорова, была признана не произвольной или необоснованной. Киркоров открыто высказывал поддержку действиям России на Крымском полуострове и называл себя «представителем Владимира Путина на сцене».
Суд также отметил, что суды Литвы сопоставили интересы национальной безопасности и общественного порядка с действиями Киркорова и наложенным на него запретом, не признав его несоразмерным.
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Также в документе отмечается, что оценка властей Литвы, основанная на заявлениях и поведении Филиппа Киркорова, была признана не произвольной или необоснованной. Киркоров открыто высказывал поддержку действиям России на Крымском полуострове и называл себя «представителем Владимира Путина на сцене».
Суд также отметил, что суды Литвы сопоставили интересы национальной безопасности и общественного порядка с действиями Киркорова и наложенным на него запретом, не признав его несоразмерным.
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Артем Кузьмин