Филипп Киркоров рассказал о реакции своих детей на теракт в «Крокусе»

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Певец Филипп Киркоров на программе «Ты не поверишь» рассказал, что его дети — Мартин и Алла-Виктория — были напуганы после теракта в «Крокус Сити Холле».
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Екатерина Коршунова