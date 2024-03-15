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Киркоров рассказал, что сделал две новые татуировки во время поездки в Китай

15 марта 2024, 04:19
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

«Король» российской эстрады, народный артист России певец Филипп Киркоров во время съёмок в Китае нового телешоу под названием «Сокровище императора» сделал себе на руках две новых татуировки. Об этом он сам сообщил в эфире телеканала ТНТ, как передаёт портал URA.Ru.

«В Китае у меня произошла переоценка ценностей. Мы вступили в Год Дракона, поэтому я решил оставить на своем теле память о Китае в виде дракона и надписи King», — заявил артист, добавив, что Поднебесная заставила его посмотреть на свою жизнь абсолютно по-новому.

Ранее сообщалось, что Киркоров посетил больницу в Горловке в ДНР и выступил перед раненными бойцами СВО. Главврач горбольницы №2 Нелли Акуненко рассказала, что певца очень тронули российские раненные военные. Кроме того, Киркоров пожертвовал пять миллионов рублей белгородскому фонду «Синяя птица». Организация планировала потратить перечисленные средства на оборудование актового зала, покупку новой мебели, на пособия и материалы, необходимые для занятий.

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#китай
#звёзды
#артист
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Роскачество начало первый масштабный мониторинг рынка БАДов в России
Протасов: Роскачество проводит первый масштабный мониторинг рынка БАДов в России
15 марта 2024, 04:32

Фото: iStock/ Yana Tatevosian

Роскачество проводит первый масштабный мониторинг рынка биологически активных добавок (БАДов) в России с целью выявления нарушений законодательства и борьбы с продукцией, фактически не являющейся БАД, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Максим Протасов.
По его словам, причиной стал ряд обращений граждан и от Росаккредитации о проблемах с данной продукцией.

С 2021 года зафиксирован стремительный рост российского рынка БАДов — если в 2020 году объем рынка в денежном выражении составил 52,5 млрд руб., то в 2022 году — 100 млрд руб., привел статистику Протасов.

Он рассказал, на российском рынке уже фиксировались случаи, когда в БАДах применялись вещества, запрещенные техническим регламентом Таможенного союза. Глава Роскачества также отметил, что БАДы не являются лекарством, но фактически продаются именно в этом, что недопустимо.

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#роскачество
#рост
#мониторинг
#новости
#лекарства
#витамины
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Сенатор Круз: США столкнулись с самой большой угрозой терактов с 2001 года
15 марта 2024, 04:11

США: iStock/ AlxeyPnferov

Миграционный кризис в Соединенных Штатах привел страну к самой сильной террористической угрозе со времен терактов 11 сентября 2001 года, заявил сенатор от Техаса Тед Круз в интервью Fox News.
«Террористическая угроза для нашей страны огромна. Она больше, чем когда-либо после 11 сентября», — сказал политик.

По его мнению, администрация главы государства Джо Байдена ничего не предпринимает для защиты граждан от этой угрозы. Белый дом только ухудшает положение дел, завозя на территорию страны все новых мигрантов из Латинской Америки, убежден Круз.

Он назвал текущую ситуацию вторжением, которое нужно демократам по политическим причинам для контроля своей партии.

Миграционный кризис на южной границе США обострился с новой силой после того, как Верховный суд страны по запросу администрации постановил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой.

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#суд
#сша
#дом
#страны
#администрация
#кризис
#интервью
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«Общественное»: В Киеве и области слышны взрывы
15 марта 2024, 03:34

Фото: iStock/Longfin_Media

В Киеве прогремел ряд взрывов, сообщило украинское издание «Общественное. Новости». А представители городской военной администрации украинской столицы (КГВА) рассказали о том, что рядом с Киевом работают системы противовоздушной обороны. В свою очередь в городской военной администрации информировали о работе системы ПВО рядом с Киевом.
Кроме того, в Киеве и Киевской области Украины ранее была объявлена воздушная тревога — точно так же, как и в Житомирской, Днепропетровской, Николаевской, Черниговской и Харьковской областях страны. Это следует из данных официального ресурса по оповещению.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#киев
#взрывы
#украина
#воздушная тревога
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Порошенко проиграл суд против не выпустивших его из страны пограничников
Экс-президент Украины Порошенко проиграл суд по делу об отказе выпустить его из страны
15 марта 2024, 02:51

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Бывший украинский президент Петр Порошенко проиграл суд по делу об отказе выпустить его из страны, сообщает издание «Общественное» со ссылкой на Львовский окружной суд.
Политик требовал признать незаконной отмену Верховной Радой командировки в Соединенные Штаты и Польшу, а также отказ Госпогранслужбы в пересечении границы. Помимо этого, Порошенко пытался отсудить у вице-спикера Рады Александра Корниенко и 7-го пограничного Карпатского отряда компенсацию за расходы на несостоявшуюся командировку в размере 1,17 млн гривен (около $30,3 тыс.).

Суд в удовлетворении иска отказал.

В декабре Порошенко сообщил, что ему не позволили пересечь границу и выехать в Варшаву и Вашингтон. Несмотря на то, что при себе, по его словам, у него было разрешение на командировку, подписанное председателем Верховной рады.

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#суд
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#расходы
#депутат
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Из Латвии могут депортировать сотни россиян
Управление: из Латвии через месяц могут депортировать 800 россиян
15 марта 2024, 02:07

Фото: iStock/ Ingus Kruklitis

Латвийское управление по делам миграции передало в погранслужбу данные примерно о 800 россиянах, не имеющих право на пребывание в стране. Если они до сих пор остаются в Латвии, их депортируют, заявила представитель управления Мадара Пуке в эфире телеканала TV3.
По ее словам, речь о россиянах, которые не подали заявления ни на постоянный, ни на временный вид на жительство. Этим вопросом Госпогранслужба должна заняться в ближайшие недели. Всем нарушителям будут выданы приказы о выезде со сроком 30 дней.

Пуке Также добавила, что не сдавшие экзамен по латышскому языку россияне могли подать на временный ВНЖ сроком на два года. После этого их знание латышского снова проверят. В случае непрохождения проверки их так же депортируют.

Ранее власти Латвии потребовали сдать экзамен по латышскому для россиян, которые раньше были гражданами страны и имели постоянный ВНЖ. Управление по делам гражданства и миграции Латвии в январе проинформировало, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет.

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#страны
#россияне
#право
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В России осталось около 100 тысяч китайских легковушек
«Коммерсантъ»: В России осталось всего 100 000 китайских легковых автомобилей
15 марта 2024, 00:53

Фото: iStock/ Greentellect_Studio

Объем запасов легковых автомобилей китайских брендов на российских складах на конец февраля превысил 94 тыс. штук. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты «Газпромбанк Лизинг».
Таким образом, как отмечает издание, проблема переизбытка складов китайских машин в России почти разрешилась, поскольку объемы стока пошли на спад.

Однако вместе с запасами могут закончиться и скидки на новые автомобили, предупреждают дилеры. По их словам, ряд дистрибуторов уже отказываются от программ поддержки.

А вот в сегментах грузовиков и спецтехники наблюдается противоположная ситуация. Там к началу строительного сезона запасы продолжают расти.

В расчет брался топ-16 китайских марок, на которые в 2023 году пришлось 49% всех проданных в РФ автомобилей и 90% объема новых машин, ввезенных из Китая.

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Аудитория ИИ-сервисов Сбера достигла 18 млн пользователей
Аудитория ИИ-сервисов Сбера GigaChat и Kandinsky достигла 18 млн пользователей
15 марта 2024, 00:11

Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский

Аудитория ИИ-сервисов Сбера GigaChat и Kandinsky в совокупности достигла 18 млн пользователей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
Там отметили, что искусственный интеллект может решать большое количество задач, например поддерживать беседу, писать тексты и генерировать коды.

Kandinsky позволяет GigaChat создавать изображения. Данная нейросеть понимает запросы на более чем 100 языках и способна генерировать фотореалистичные изображения в неограниченном количестве. В ближайшее время выйдет новая версия нейросети Kandinsky с расширенными возможностями по работе с изображениями и видео, рассказал первый зампредседатель правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Первую версию нейросети Kandinsky «Сбер» выпустил в июне 2022 года, а в ноябре 2023 года была представлена полная система искусственного интеллекта GigaChat.

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#искусственный интеллект
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Борис Ковальчук оставил пост главы компании «Интер РАО»
14 марта 2024, 23:59

Фото: РИА Новости/Сергей Астахов

Генеральный директор компании «Интер РАО» Борис Ковальчук покидает пост, его место с 15 марта займет член правления — первый заместитель гендиректора Сергей Дрегваль. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт Центра раскрытия корпоративной информации.
Борис Ковальчук — сын совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука, который является близким другом президента России Владимира Путина. В «Интер РАО» он перешел в июне 2009 года, а его полномочия на посту гендиректора компании истекали в 2025 году.

Источники «Коммерсанта» говорили, что Ковальчук «идет на повышение», ему предложены четыре карьерных варианта: возглавить «Газпром», «Роснефть», стать вице-премьером по ТЭКу вместо Александра Новака или губернатором Санкт-Петербурга. При этом российские источники Bloomberg заявили, что Борис Ковальчук может стать министром энергетики РФ вместо Николая Шульгинова.

Новым генеральным директором «Интер РАО» с 15 марта назначен бывший вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль, который ранее работал в энергосбытовых компаниях группы «Интер РАО», а также возглавлял «Россети Урал».

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#энергетика
#бизнесмен
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В Калужской области подростка заподозрили в реабилитации нацизма
14 марта 2024, 21:55

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Калужской области возбудили уголовное дело по подозрению в реабилитации нацизма в отношении 17-летнего подростка, который публиковал одобрительные посты о нацизме в социальных сетях, сообщает «Lenta.ru», ссылаясь на местное Следственное управление СК России.
По данным издания, парень также положительно высказывал по отношению к преступлениям, признанным приговором Международным военным трибуналом.

Посты подозреваемого были доступны для просмотра всем пользователям. Сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили преступление. Дело возбуждено по пункту «в» части второй статьи 354.1 УК РФ.

Ранее 49-летний Михаил Ю., ведущий специалист Федерального архивного агентства, осквернил фотографию ветерана на стенде героев Великой Отечественной войны в Парке имени 70-летия Победы.

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