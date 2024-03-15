Киркоров рассказал, что сделал две новые татуировки во время поездки в Китай

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
«Король» российской эстрады, народный артист России певец Филипп Киркоров во время съёмок в Китае нового телешоу под названием «Сокровище императора» сделал себе на руках две новых татуировки. Об этом он сам сообщил в эфире телеканала ТНТ, как передаёт портал URA.Ru.
«В Китае у меня произошла переоценка ценностей. Мы вступили в Год Дракона, поэтому я решил оставить на своем теле память о Китае в виде дракона и надписи King», — заявил артист, добавив, что Поднебесная заставила его посмотреть на свою жизнь абсолютно по-новому.Ранее сообщалось, что Киркоров посетил больницу в Горловке в ДНР и выступил перед раненными бойцами СВО. Главврач горбольницы №2 Нелли Акуненко рассказала, что певца очень тронули российские раненные военные. Кроме того, Киркоров пожертвовал пять миллионов рублей белгородскому фонду «Синяя птица». Организация планировала потратить перечисленные средства на оборудование актового зала, покупку новой мебели, на пособия и материалы, необходимые для занятий.
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Артем Путинцев