«Очень красиво и романтично»: Киркоров рассказал о страстной ночи с Пугачёвой

Фото: РИА Новости/Антон Белицкий
Российский артист Филипп Киркоров поделился историей из личной жизни с примадонной Аллой Пугачёвой.
Напомним, Пугачёва и Киркоров были в браке на протяжении девяти лет и развелись в 2005 году. После этого звезда советской и российской эстрады вышла замуж за своего нынешнего супруга комика Максима Галкина*.
Артист уточнил, что действие его истории разворачивается в 90-х. В ту ночь он преподнёс своей возлюбленной неожиданный сюрприз — обклеил потолок в спальне фосфорными звёздами. По его словам, декор привёл женщину в восторг.
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«Про семейную жизнь. Лежим мы значит с любимой. Имя на «А» начинается на «А» заканчивается. Занимаемся любовью. Все было очень красиво, так романтично», — рассказал Киркоров, учавствую в съёмках шоу «Что было дальше?».
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Евгения Парфентьева