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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Крым вошел в состав России в результате народного референдума, сообщает РИА Новости.
Карлсон отметил, что после переворота на Украине в 2014 году русскоязычное население Крыма абсолютным большинством проголосовало за вхождение в состав России.
«Я бы сказал, это демократический процесс», – отметил Карлсон.
Ранее, в феврале, в видеообращении после интервью с президентом России Владимиром Путиным Карлсон обсудил возможность возвращения Крыма в состав Украины и заявил, что Крым «находился в руках России» еще в начале СВО, вследствие это возврат Крыма как условия достижения мира сродни безумию.
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«Я бы сказал, это демократический процесс», – отметил Карлсон.
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Александр Климов