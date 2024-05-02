«Опасная комбинация»: Стало известно, чем вредны пасхальные куличи

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Пятого мая православные христиане будут отмечать Пасху. Праздничная трапеза, первая после окончания Великого поста, всегда пышная и праздничная: со сладкой выпечкой и другими лакомствами.
Диетолог, гастроэнтеролог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» рассказала, чем опасны покупные пасхальные куличи и сколько их можно съесть без вреда здоровью.
Также, по мнению диетолога, лучший способ обезопасить организм — приготовить пасхальную выпечку дома.
В завершении беседы Нурия Дианова отметила, что задача в праздники не объесться, а просто добавить в приемы пищи вкусное удовольствие. Питать, насыщать, обогащать — это задача еды, заключила диетолог.
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«Чтобы понять, чем опасны куличи, нужно разложить его по компонентам. Прежде всего это сдоба, она более калорийна, чем обычный хлеб, поэтому это как сладкая выпечка. Как правило, количество таких продуктов должно быть ограничено. Здесь основная относительно опасная комбинация: масло, сахар, мука высшего сорта. Это самые триггерные три продукта, которые придают вкусность, но и наносят организму вред. 50-100 грамм некий безопасный диапазон на один приём пищи. Примерно три основных приёма пищи. Я бы не советовала есть куличи весь день, но на завтрак и обед можно. Дело в том, что это высококалорийный продукт. Разделите кулич на несколько дней, он ведь не портится, если мы говорим о покупном», — сообщила эксперт.
Также, по мнению диетолога, лучший способ обезопасить организм — приготовить пасхальную выпечку дома.
«Мы берем инициативу в свои руки и готовим дома. Здесь можно делать без фанатизма: порцию муки поделить пополам: половину пшеничной муки, а половину, например, заменить на льняную муку. Дальше немного уменьшить количество жира и добавить мягкий творог. Как быть с сахаром? Можно положить половину сахара из рецепта, а половину подсластителя или можно использовать натуральные подсластители: финиковая паста, сироп топинамбура или сироп инулина. Также можно добавить банановое или яблочное пюре (просто фрукты вилочкой намять). В выпечку эта идеальная история. В глазурь можно добавить греческий творог, например, и уменьшить опять же порцию сахара», — рассказала гастроэнтеролог.Психолог пищевого поведения напомнила, что у людей всегда есть выбор: либо контролировать процесс, либо мы делегировать, но тогда нужно выбирать специальные места с качественными продуктами.
В завершении беседы Нурия Дианова отметила, что задача в праздники не объесться, а просто добавить в приемы пищи вкусное удовольствие. Питать, насыщать, обогащать — это задача еды, заключила диетолог.
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Анастасия Бондарева