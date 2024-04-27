Россиянам рассказали, как правильно выбрать полезный кулич на Пасху

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Магазинные куличи могут привести к увеличению уровня сахара в крови из-за высокого гликемического индекса, поэтому лучше испечь его самостоятельно. Диетолог Елена Соломатина рассказала, как выбрать полезный пасхальный кулич.
Она пояснила, что магазинные куличи пекут из муки высшего сорта. В них также добавляют большое количество сахара, из-за чего магазинные куличи имеют высокий гликемический индекс. Именно поэтому испечь кулич стоит самостоятельно.
По её словам, таким образом можно значительно понизить гликемический индекс продукта.
Если же испечь кулич самостоятельно нет возможности, то лучше купить его в специализированных магазинах здорового питания. Там он стоить будет дороже, однако и сделан он будет из более качественных и полезных продуктов, подчеркнула диетолог.
При этом Соломатина предупредила, что здоровому человеку можно съесть не более двух кусочков кулича в день. А вот людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью лучше вообще отказаться от употребления куличей, заключила специалист.
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«Если вы печете кулич сами, то можете сделать его из ореховой, нутовой, овсяной, цельнозерновой, гречневой муки или комбинировать цельнозерновую с более полезными аналогами. Также вместо сахара можно положить яблочное пюре, подсластители, такие как стевия или сироп топинамбура», — рассказала Соломатина в интервью с «Вечерней Москвой».
По её словам, таким образом можно значительно понизить гликемический индекс продукта.
Если же испечь кулич самостоятельно нет возможности, то лучше купить его в специализированных магазинах здорового питания. Там он стоить будет дороже, однако и сделан он будет из более качественных и полезных продуктов, подчеркнула диетолог.
При этом Соломатина предупредила, что здоровому человеку можно съесть не более двух кусочков кулича в день. А вот людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью лучше вообще отказаться от употребления куличей, заключила специалист.
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Элина Позднякова