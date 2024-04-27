Россиянам рассказали, как правильно выбрать полезный кулич на Пасху

Косолапость у детей – тяжёлое врождённое заболевание. И если не лечить его, впоследствии у ребёнка могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем. Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава, об этом предупредила врач травматолог-ортопед МОДКТОБ Анна Винокурова.