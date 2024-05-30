«Есть порох в пороховницах»: столетний ветеран ВОВ хотел быть добровольцем в СВО

Фото: сайт Кремля
Столетний ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков хотел отправиться добровольцем в зону спецоперации, чтобы защищать родину. Однако военкомы не пустили его из-за возраста, контракт можно подписывать добровольцам в возрасте до 60 лет. Об этом ветеран рассказал президенту России Владимиру Путину.
Садыков поблагодарил власти за грамотные решения властей. В частности, ветеран благодарен за назначение главой Дагестана, откуда родом Садыков, Сергея Меликова. Участник ВОВ добавил, что в Дагестане сейчас мир и покой.
Также он отметил, что награда нашла его только сейчас, потому что в 90-е, когда Садыкова представили к ордену, ему отказал тогдашний президент России Борис Ельцин. Ибрагим-Паша Садыков награжден Орденом Славы СССР третьей степени.
Читайте также:
Путин не обозначил сроков окончания СВО
ВС РФ пошли в штурмы в Калиновке, ВСУ признали утрату Нетайлово: последние новости СВО
В Шатуре бойцу СВО помогли с проведением газа в новую квартиру
Никита Кротов