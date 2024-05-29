ВС РФ пошли в штурмы в Калиновке, ВСУ признали утрату Нетайлово: последние новости СВО

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Активные противостояния зафиксированы сразу на нескольких участках фронта. ВСУ пытаются сдержать позиции, а ВС РФ теснят противника и стремятся занять новые рубежи. О том, где ВС РФ провели серию атак и что применили для ударов по позициям ВСУ читайте в материале «Радио 1».
Харьковское направление
ВС РФ ведут стрелковые бои, наносят удары тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А и ТОС-2 по позициям ВСУ, сообщает телеграм-канал «Два майора».
Часовоярское направление
Российские бойцы сохраняют наступательный темп боевой работы в направлении Часова Яра. Штурмовые группы продолжают улучшать свои тактические позиции на окраине Калиновки и в микрорайоне «Канал».
Авдеевское направление
Западнее Авдеевки существенных изменений нет. Идут бои у Нетайлово, Уманского, западнее Соловьево. ВСУ признали утрату Нетайлово и в некоторых источниках сообщается о начале боевых действий у Карловки. Идет зачистка местности от украинского гарнизона.
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Слобожанское направление
Активные бои зафиксированы в городской застройке Волчанска, где в условиях огромного количества дронов обе стороны задействуют малые группы пехоты.
Донецкое направление
Харьковское направление
Идут бои в центральной части Волчанска. Ни одна из сторон инициативой полностью не владеет, однако ВСУ смогли несколько стабилизировать оборону на этом участке фронта. Также продолжаются боестолкновения к северу от Липцев.
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