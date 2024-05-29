ВС РФ пошли в штурмы в Калиновке, ВСУ признали утрату Нетайлово: последние новости СВО

Действующий военнослужащий ВСУ в приватном разговоре рассказал о потере на фронте 80% своей бригады. Об этом стало известно из разговора в вагоне поезда во время общения украинских военных с попутчиками из числа гражданских. Запись предоставило подполье изданию РИА Новости.