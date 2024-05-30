Путин не обозначил сроков окончания СВО

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Президент России Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», не сообщил конкретные сроки завершения специальной военной операции на Украине.
«В итоге всё встанет на свои места», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия-24» в разговоре с семьей из Донецка.Путин также подчеркнул, что поддержка участников специальной военной операции на Украине, в том числе моральная, со стороны всех граждан РФ является ключевым фактором успехов военнослужащих на фронте.
29 мая президент участвовал в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также комиссии Государственного совета РФ по социально-экономическим вопросам.
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