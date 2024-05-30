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Путин не обозначил сроков окончания СВО

Путин на встрече с семьей из Донецка: в конечном итоге все встанет на свои места
30 мая 2024, 16:37
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», не сообщил конкретные сроки завершения специальной военной операции на Украине.
«В итоге всё встанет на свои места», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия-24» в разговоре с семьей из Донецка.
Путин также подчеркнул, что поддержка участников специальной военной операции на Украине, в том числе моральная, со стороны всех граждан РФ является ключевым фактором успехов военнослужащих на фронте.



29 мая президент участвовал в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также комиссии Государственного совета РФ по социально-экономическим вопросам.

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Военнослужащий ВСУ получил пожизненный срок за приказ об убийстве мирных жителей
30 мая 2024, 16:09

Фото: istockphoto/Zolnierek

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил военнослужащего Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александра Свинарчука к пожизненному сроку лишения свободы. Он признан виновным в том, что отдал приказ об убийстве мирных жителей.
Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ, следствием и судом установлено, что в 2022 году 29-летний Свинарчук, будучи командиром инженерно-технической роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, отдал своему подчинённому Сабиру Романовичу, находившемуся на боевой позиции в здании завода «Азовобщемаш» в Мариуполе, об убийстве троих мирных жителей.

В результате полученных ранений один мужчина скончался на месте, двум другим удалось выжить. Учитывая позицию государственного обвинения, суд приговорил Свинарчука к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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#всу
#днр
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Убитая разведчиками ВС России девушка служила в ВСУ и сдалась в плен
«Лента.ру»: убитая разведчиками ВС РФ девушка служила в ВСУ и сдалась в плен
30 мая 2024, 16:00

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Убитая двумя российскими разведчиками девушка оказалась бывшей военнослужащей ВСУ. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал, который специализируется на материалах о демилитаризированных украинских военнопленных.
В публикации, которая датирована 16 мая 2022 года, приведено фото Валентины Давроновой. На нем она держит деревянную табличку. На ней указаны её фамилия, имя, отчество, год рождения, а также дата пленения.

Сообщается, что фото было опубликовано в комментарии под снимком девушки на странице ее матери.

Комментируя ситуацию, автор отметил, что его радует тот факт, что кроме украинских мужчин, выбирающих путь сознательного отказа от военной деятельности, также имеются женщины, но остается вопрос, зачем они вообще отправляются в опасные зоны.

Ранее сообщалось, что уголовное дело старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, обвиняемых в похищении и жестоком убийстве девушки, жительницы ЛНР, дошло до Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. По версии следствия, 13 января 2023 года военнослужащие распивали алкоголь в луганском кафе. Через некоторое время туда пришла 23-летняя Валентина Давронова, с которой Жамидулов ранее имел интимную близость. Между старлеем и девушкой завязался конфликт: испугавшись, что она расскажет об их связи жене, Жамидулов пошёл на преступление. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Западе оценили пользу нового украинского оружия
The War Zone: польза от нового украинского оружия — чисто символическая
30 мая 2024, 15:56

Фото: iStock/bbsferrari

Западные аналитики сомневаются в эффективности улучшения украинских беспилотных катеров, пишет портал The War Zone.
По данным издания, украинские военные стремятся модернизировать свои катера, оснащая их реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град», чтобы повысить их боевые возможности.

Эксперты подчеркивают, что РСЗО «Град» обладает низкой точностью даже при стрельбе с суши. При стрельбе с воды точность будет еще ниже из-за качки катера на волнах. Однако такие катера могут быть полезны для обстрела береговых объектов, несмотря на неизбирательный характер огня.

«Это не имеет практической ценности», — заключает публикация.
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Автор конституции Украины назвал Зеленского нелегитимным
Автор конституции Украины Табачник: Зеленский после 20 мая нелегитимен
30 мая 2024, 15:49

Полномочия Владимира Зеленского, которые завершились 20 мая, были намеренно поставлены под сомнение, чтобы исключить возможность переговоров с Россией, заявил Дмитрий Табачник, один из создателей текущей конституции Украины.
Действующая конституция Украины была принята в 1996 году. Дмитрий Табачник, занимавший тогда пост главы администрации президента Украины, был членом конституционной комиссии, разрабатывавшей этот документ.

«На основании статьи 103 конституции и разъяснений Конституционного суда, срок полномочий президента определяется исключительно статьями конституции. Таким образом, после 20 мая Зеленский не может считаться легитимным президентом Украины. Это следует напрямую из норм конституции», — цитирует Табачника РИА Новости.
По его мнению, эта ситуация с нелегитимностью была искусственно создана.

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#володин
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Обозреватель Шлепченко раскрыл, чем может ответить Россия на угрозу НАТО
Обозреватель Шлепченко допустил предельно оборонительную тактику России
30 мая 2024, 15:36

Фото: iStock/Michele Ursi

Военный обозреватель Влад Шлепченко предположил, что в случае нарастания угрозы со стороны НАТО Россия будет стараться придерживаться оборонительной позиции.
«Будет придерживаться предельно оборонительной тактики в расчёте на то, что у Запада всплывут какие-то внутренние проблемы, которые заставят его прекратить вот эту политику. Если будет принято другое политическое решение, то вполне возможны какие-то кибероперации. Может быть, какие-то диверсии», — приводит «Царьград» слова Шлепченко.

До этого стало известно, что бойцы группировки «Север» взяли в плен семерых спецназовцев ГУР под Волчанском. Военкор RT Александр Симонов поговорил с одним из пленных, который рассказал, что в результате штурмовых действий подразделений ВС России попал в плен, а российские медики после ранения оказали ему помощь.

Ранее сообщалось, что пленные боевики ВСУ, взятые под Харьковом, рассказали о радиации в чернобыльских окопах и голоде на фронте.

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#спецоперация
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ВСУ за сутки более 50 раз атаковали Белгородскую область
Гладков: ВСУ за сутки более 50 раз атаковали Белгородскую область с помощью БПЛА
30 мая 2024, 14:51

Фото: iStock/N-sky

Военные ВСУ за прошедшие сутки атаковали приграничные районы Белгородской области более 50 раз с помощью БПЛА, пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Сообщается, что 29 мая по 6 приграничным районам региона было выпущено 49 снарядов. Кроме этого, были атаки с использованием 56 беспилотников, включая сброс 8 боеприпасов с дронов.

При атаках беспилотников пострадали мужчина и женщина. Их госпитализировали. Различные разрушения выявлены в 27 частных домах, 2 магазинах, одном многоквартирном доме, 2 сельхозпредприятиях, центре культурного развития, 2 фельдшерско-акушерских пунктах, объекте связи, зданиях двух школ, а также 18 транспортных средствах.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#дроны
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Макрон хочет создать коалицию в ЕС для отправки инструкторов на Украину
30 мая 2024, 11:55

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен сформировать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину, сообщает Le Monde.
«По нашей информации, французские власти стремятся создать коалицию стран, готовых отправить военных инструкторов для обучения украинских солдат на территории Украины. Отправка французских и европейских инструкторов может произойти в ближайшие недели или даже дни», — говорится в статье.
Как пишет газета, это заявление может быть сделано во время визита Владимира Зеленского во Францию на следующей неделе, приуроченного к 80-летию высадки союзников в Нормандии, который состоится 6-7 июня. Первоначально планируется отправить несколько десятков специалистов для оценки потребностей в обучении. Впоследствии может быть направлено несколько сотен военных, пишет издание.

В коалицию могут войти Литва, Эстония, Великобритания и другие страны. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис уже заявлял о готовности присоединиться.

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Пограничники Украины минируют окрестности Тисы, где утонули 30 призывников
MASH: пограничники Украины минируют окрестности Тисы, где утонули 30 призывников
30 мая 2024, 11:51

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Украинские пограничники минируют территорию вдоль реки Тиса. Как сообщает telegram-канал Mash, в ней только в текущем году утонули 30 призывников, которые бежали в Румынию от мобилизации.
В Киеве беспокоятся, потому что число граждан, не желающих служить в ВСУ, растет. Поэтому власти действуют радикально — засеивают берег, а также равнины возле Тисы противопехотными американскими минами M18A1 Claymore.

Армия США пользовалась ими во Вьетнаме, Ираке и Боснии. Кадры демонстрируют, как украинские пограничники ставят такую мину.

Ранее сообщалось, что на Украине возмутились отправкой в окопы слишком информированных офицеров Генштаба. По словам отставного генерала ВСУ Сергея Кривоноса, они, находясь в окопах, могут попасть в плен к России.

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В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве дрона ВСУ
30 мая 2024, 11:35

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Житель Белгородской области получил ранения при взрыве украинского дрона в селе Грузское Борисовского района.
Об этом 30 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, утром ВСУ несколько раз атаковали село Грузское.

Он добавил, что у мужчины контузия, а также множественные непроникающие осколочные ранения головы и спины. Пострадавшего доставили в Борисовскую ЦРБ.

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