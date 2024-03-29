«Есть результаты»: Лавров – о работе по поручениям Путина после теракта в «Крокусе»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» активно ведется работа по поручению президента Путина, и результаты достигаются достаточно быстро, передает «Лента.ру».
Министр согласился с утверждением журналиста о том, что теракт был не локальным, а глобального масштаба, в центре которого находится Россия.
Министр напомнил, что глава государства дал емкую и жесткую оценку произошедшему и дал необходимые поручения следственным органам, Генпрокуратуре и спецслужбам, подчеркнув, что все, кто спланировал, организовал, поддержал и осуществил теракт, понесут суровое наказание.
«Работа ведется активно. Она уже демонстрирует достаточно быстрые результаты. Об этом сообщается ежедневно», – резюмировал Лавров.
25 марта президент России Владимир Путин провел совещание о мерах, которые необходимо принять после теракта в «Крокус Сити Холле». Он призвал к беспристрастному расследованию для поиска виновных и рассказал о мотивах террористов.
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Министр напомнил, что глава государства дал емкую и жесткую оценку произошедшему и дал необходимые поручения следственным органам, Генпрокуратуре и спецслужбам, подчеркнув, что все, кто спланировал, организовал, поддержал и осуществил теракт, понесут суровое наказание.
25 марта президент России Владимир Путин провел совещание о мерах, которые необходимо принять после теракта в «Крокус Сити Холле». Он призвал к беспристрастному расследованию для поиска виновных и рассказал о мотивах террористов.
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Александр Климов