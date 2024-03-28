ТАСС: Путин назвал бредом заявления, что Россия собирается воевать с НАТО

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО. По его словам, это «просто бред». Такое заявление глава российского государства сделал в ходе встречи с военными лётчиками, проходящими подготовку в 344-м центре переучивания лётного состава МО РФ.
«То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу, — это полная чушь, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей. Тем более на фоне того, что экономика садится, а уровень жизни падает», — сказал Путин.Слова о возможном нападении на Польшу, Прибалтику и Чехию — это способ обмануть население этих стран, добавил президент.
Читайте также:
Политолог Мезюхо: НАТО не готов к прямому военному противостоянию с РФ
В НАТО заверили, что готовы к конфликту с Россией
Лавров назвал абсурдными заявления о намерении РФ напасть на Прибалтику
Артем Путинцев