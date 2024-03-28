В Кремле ответили на вопрос, почему Путин не приехал в «Крокус»

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Приезд президента России Владимира Путина к месту трагедии в «Крокус сити холле» был бы нецелесообразен в эти дни. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, приезд Владимира Путина к месту теракта мешал бы штабной работе по спасению людей и оказанию помощи пострадавшим.
Пресс-секретарь главы России также отметил, что в момент начала этих ужасных событий, на месте происшествия находились необходимые службы и правительство Московской области, именно поэтому, приезд президента РФ был отложен.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом музыкальной группы «Пикник» в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Напомним, что четверо мужчин ворвались в концертный зал и начали стрельбу по людям. Спустя некоторое время они подожгли здание, а сами пытались скрыться. По последним данным МЧС, в страшном теракте погибли 143 человека.
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Пресс-секретарь главы России также отметил, что в момент начала этих ужасных событий, на месте происшествия находились необходимые службы и правительство Московской области, именно поэтому, приезд президента РФ был отложен.
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Дана Игумнова