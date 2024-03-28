Путин рассказал, что может привести к развалу России

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ущемление любой из наций внутри страны может развалить Россию. Об этом он сказал в ходе встречи с работниками культурной сферы в Тверской области.
Российский лидер отметил, что на территории нашей страны проживает 190 этносов, причем некоторые из них представлены миллионными народами. По словам Путина, как только станет реализовываться принцип о «своих» и «чужих», то произойдет раскол государства.
Ранее глава государства рассказал, что многообразие культур, религий и традиций отличает РФ от других стран.
Напомним, президент РФ Владимир Путин посетил город Торжок в Тверской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что визит российского лидера связан с Днем работника культуры.
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Екатерина Коршунова