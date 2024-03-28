Путин рассказал, что может привести к развалу России

Нынешний президент США Джо Байден, который будет выдвигается на новый пост от демократов, сократил отставание от от своего соперника, республиканца и экс-главы государства Дональда Трампа в шести из семи «колеблющихся» штатов. Об этом сообщают Bloomberg News и Morning Consult, исходя из результатов ежемесячного опроса, который проводился с 8 по 15 марта в Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Северной Каролине.