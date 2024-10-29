«Есть смысл»: Эксперт дал совет по покупке квартиры при новой ставке ЦБ

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Ключевая ставка снова взлетела, ипотечные ставки бьют все рекорды, лимиты по льготной ипотеке заканчиваются, а банки поднимают первоначальный взнос до 50%. Что делать в такой ситуации людям, которые, ожидая подходящего момента, откладывали с покупкой квартиры?
Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с «Радио 1» сообщил, что цены в этом году выросли только на новостройки за счет завершения программы о льготной ипотеке.
По его словам, во время «накопительства» стоит тщательно выбирать себе квартиру и следить за рынком в целом.
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«А сейчас горбик, который застройщики решили нарисовать, потихоньку убирают. На фоне высокой ключевой ставки накопительство становится очень интересной и полезной вещью. Копим денюжки и ждем, пока накопим на квартиру, а потом покупаем. На мой взгляд, сейчас есть смысл копить, но очень внимательно смотреть на рынок, потому что потенциал к росту цен есть. Длинные депозиты не нужно делать, а на короткие деньги класть можно», — посоветовал эксперт.
По его словам, во время «накопительства» стоит тщательно выбирать себе квартиру и следить за рынком в целом.
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Анастасия Бондарева