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«Есть смысл»: Эксперт дал совет по покупке квартиры при новой ставке ЦБ

Эксперт недвижимости Барсуков: при новой ставке ЦБ стоит заниматься накопительством
29 октября 2024, 13:02
Фото: iStock/Viorel Kurnosov

Фото: iStock/Viorel Kurnosov

Ключевая ставка снова взлетела, ипотечные ставки бьют все рекорды, лимиты по льготной ипотеке заканчиваются, а банки поднимают первоначальный взнос до 50%. Что делать в такой ситуации людям, которые, ожидая подходящего момента, откладывали с покупкой квартиры?
Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с «Радио 1» сообщил, что цены в этом году выросли только на новостройки за счет завершения программы о льготной ипотеке.

«А сейчас горбик, который застройщики решили нарисовать, потихоньку убирают. На фоне высокой ключевой ставки накопительство становится очень интересной и полезной вещью. Копим денюжки и ждем, пока накопим на квартиру, а потом покупаем. На мой взгляд, сейчас есть смысл копить, но очень внимательно смотреть на рынок, потому что потенциал к росту цен есть. Длинные депозиты не нужно делать, а на короткие деньги класть можно», — посоветовал эксперт.



По его словам, во время «накопительства» стоит тщательно выбирать себе квартиру и следить за рынком в целом.

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В Кашире 2 ноября пройдёт экологическая акция «Чистый лес»
29 октября 2024, 13:06

Фото: istockphoto / Sakorn Sukkasemsakorn

2 ноября в Кашире пройдёт экологическая акция «Чистый лес». Она организована в рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов», которые поддерживаются партией «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Жители приглашаются к уборке Берёзовой рощи микрорайона Кашира-2. Участники акции очистят лесные территории от мусора, валежника и упавших деревьев.

Сбор участников состоится в 14:00 возле Дворца спорта «Юбилейный». Проект «Чистый лес» направлен на повышение экологической культуры, контроль над реализацией национального проекта «Экология» и реформой обращения с отходами, развитие экологического туризма и сохранение животных в Московской области.

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В Кашире у памятника «Як-9» ведутся ремонтные работы
29 октября 2024, 12:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

К 80-летию празднования Дня Победы подрядчик МБУ «Благоустройство» городского округа Кашира проведёт работы по благоустройству памятника «Як-9», расположенного на въезде в город, сообщает пресс-служба аздминистрации городского округа.
Ответственные службы уже заменили плитку на памятнике и планируют отремонтировать постамент. Завершение всех работ запланировано до конца ноября текущего года.

«В городском округе Кашира продолжаются работы по восстановлению памятников, реконструкции обелисков войны. Это очень важная, значимая работа. В следующем году мы отпразднуем 80 Великой Победы, это знаменательное событие», — рассказал директор МБУ «Благоустройство» Эдуард Гречишкин.
Все объекты округа, связанные с памятью о Великой Отечественной войне, будут приведены в порядок к 9 мая.

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#подмосковье
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«Ветераны России» предложили переводить женщин на удалёнку для повышения рождаемости
«Ветераны России» предложили идею удалёнки для женщин для роста рождаемости
29 октября 2024, 12:35

Фото: iStock/ilona titova

Общественное движение «Ветераны России» предложило переводить женщин на удалённую работу для повышения рождаемости. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что общественники направили письмо на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина с просьбой рассмотреть возможность расширения прав женщин на удалённую работу по их желанию с целью борьбы с демографическим кризисом в стране.

С аналогичной инициативой «Ветераны России» обратились к главе Совфеда Валентине Матвиенко.

Общественники убеждены, что принятие таких мер позволит повысить рождаемость, учитывая, что огромное число женщин работает в сферах бухгалтерии, маркетинга, IT, а также на госслужбе.

Также движение привело результаты исследования, согласно которому, работающие удалённо женщины чаще решаются на рождение детей, что подтверждает эффективность инициативы.

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#госдума
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#рождаемость
#демография
#женщины
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В техникуме Павловского Посада отметили День СПО
29 октября 2024, 12:09

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

2 октября в Павлово-Посадском техникуме прошёл концерт, приуроченный ко Дню среднего профессионального образования (СПО). Мероприятие привлекло студентов, преподавателей и гостей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.
С приветственной речью перед педагогами и студентами выступила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Екатерина Усачева. Она подчеркнула важность среднего профессионального образования для подготовки квалифицированных специалистов, отметила успехи техникума и пожелала участникам дальнейших успехов в учёбе и карьере.

На празднике присутствовали представители компании ООО «МАК», которые выразили поддержку образовательным инициативам и отметили важность практического обучения для подготовки профессионалов.

Молодых педагогов Виктора Неглюя и Максима Савельева, выпускников техникума, наградили специальными подарками и грамотами за их вклад в развитие топливно-энергетической сферы.

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#студенты
#педагоги
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В Павловском Посаде состоялся круглый стол «Индустрия моды и туризма в Подмосковье»
29 октября 2024, 11:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

В выставочном зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде 4 октября состоялся круглый стол «Индустрия моды и туризма в Подмосковье», на котором педагоги Дома детского творчества Тараненко С. Г. и Афанасьева А. Н. представили презентацию на тему «Изучение традиций русских народных промыслов и работа с текстильными материалами в студии „Театр моды. Машенькина мастерская“», сообщает пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.
5 октября ученики студии «Театр моды. Машенькина мастерская» приняли участие в карнавальном шествии на фестивале «ТекСТИЛЬный Посад» и завоевали первое место в номинации «Народный/исторический костюм».

Фестиваль-карнавал «ТекСТИЛЬный ПОСАД» прошёл в Павловском Посаде в парке «Меленки» впервые и собрал участников из разных регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Иваново, Владимир, Орёл, Смоленск, Владимирскую и Московскую области.

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В Ступине 29 молодых специалистов начали работать в школах
29 октября 2024, 11:40

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

29 молодых специалистов начали работать в ступинских школах в текущем учебном году. Губернатор Андрей Воробьёв подчеркнул на совещании с правительством и главами муниципалитетов, что обеспечение качественного образования для миллионов школьников является приоритетной задачей, сообщает ​пресс-служба администрации ​городского округа Ступино.
«На территории городского округа Ступино работает 20 общеобразовательных учреждений, из них 17 образовательных комплексов с дошкольными отделениями, в которых воспитывается и обучается более 20 тысяч детей», — сообщил глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.
В этом году благодаря поддержке президента и губернатора были открыты учебный корпус на 825 мест в СОШ № 9 и пристройка на 550 мест к Верзиловской СОШ, что позволило ликвидировать вторую смену в СОШ № 5 и Верзиловской школе. Строительство школы на 550 мест в квартале «Надежда» в городе Ступино продолжается.

«В школах работает 981 педагогический работник, из них 840 учителей. В этом учебном году к работе приступили 29 молодых специалистов», — отметил Мужальских.
Кроме того, в этом учебном году на базе двух школ открылись центры «Точка роста», а также были созданы предпрофессиональные классы: предпринимательские, IT-, инженерные и агротехнические.

В регионе и округе предусмотрены различные меры поддержки педагогов, такие как компенсация аренды жилья, программа «Социальная ипотека», выплаты пособий молодым специалистам и другие.

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#строительство
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#школы
#социальная точка роста
#подмосковье
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Мошенники придумали новую схему обмана с использованием сервисов доставки
29 октября 2024, 11:25

Фото: istockphoto / artoleshko

Злоумышленники разработали новую схему мошенничества, представляясь «сотрудниками» популярных сервисов доставки, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Мошенники отправляют жертвам сообщения с поддельных аккаунтов сервисов и сообщают о готовности заказа к доставке. В сообщении содержится ссылка для отслеживания заказа, которая является фишинговой. Если перейти по ней, пользователь попадёт на поддельный сайт службы доставки, где его попросят предоставить банковские реквизиты и данные для входа в онлайн-банк. Таким образом мошенники получают доступ к личной информации человека и крадут их деньги.

Чтобы не стать жертвой мошенников, следует быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам. Рекомендуется заходить на сайты служб доставки только через официальные сайты или приложения.

Кроме того, необходимо проверять всю информацию, вызывающую сомнения.

Министерство государственного управления региона рекомендует ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и распространить её среди своих близких.

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#доставка
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«Бегать с палками»: Эксперт оценил новый метод контроля за мигрантами в РФ
Эксперт по миграции: порядка мигрантами не будет, пока не создадут рабочую систему
29 октября 2024, 11:23

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Москве введут электронные удостоверения для мигрантов. Этот эксперимент начнется в 2025 году.
В электронное удостоверение иностранного гражданина будет закачана вся информация: когда приехал, какие биометрические данные, где он работает, где прописан, где зарегистрирован и так далее. Соответственно, у полиции, когда она проводит рейды, будет соответствующее считывающее устройство, на котором можно проверить эти данные.

Руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин в беседе с «Радио 1» сообщил, что в таком нововведении есть преимущества, однако их не хватит, чтобы навести полный порядок в контроле над иностранными гражданами.

«Благодаря электронным удостоверениям мы избавимся от поддельных документов, также с их помощью мы наведем какой-никакой порядок в учете иностранных граждан, которые находятся на территории РФ. Но полного порядка не достигнем, потому что нам нужна российская информационная система, которая бы аккумулировала все данные, а не только в одном отдельном уголке», — сказал эксперт.

По его словам, мигранты приезжают законно, а вот внутри России становятся незаконно находящимся по разным причинам: не продлили регистрацию, нет денег, чтобы уехать обратно и так далее.

«Для контролирования нужна хорошая информационная система. Мы ее закладывали еще в 2003 году. Нам за 20 лет ее не создали. Нужно бороться с нелегальной миграцией прямо на границе с помощью налаженной системы, а не бегать с палками по чердакам и гаражам. В Европе существуют системы, где есть психоповеденческий портрет на каждого мигранта — вот, что надо делать. Среди иностранных граждан 30% имеют среднее или высшее образование, а мы не можем их отделить и использовать по назначению, у нас нет таких механизмов», — объяснил собеседник.

Он подчеркнул, что мигранты в России строят экономику, и примерно 6-8% ВВП — это их труд.

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В России хотят освободить старших по дому от НДФЛ
29 октября 2024, 11:13

Фото: iStock/blinow61

В России собираются освободить старших по дому от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом рассказал замглавы комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Александр Аксененко в беседе с РИА Недвижимость.
Он подчеркнул, что в настоящее время старшие по дому получают зарплату по решению собрания жильцов. Размер выплаты зависит от количества квартир в доме и в крупных городах, где сосредоточены крупные жилые комплексы, может составлять довольно приёмлемую сумму.

Однако при любом раскладе, продолжил депутат, этот доход является прибылью, а значит получатель должен платить НДФЛ и страховой взнос в 30%. При этом чаще всего старшими по дому становятся пенсионеры. Даже если они получают минимальные пять тысяч рублей на этой должности, они уже считаются работающими, а значит их пенсия не индексируется.

В итоге многие управдомы отказываются от работы, поскольку не готовы терять индексацию пенсии из-за заработка в пять тысяч рублей.

В настоящее время в Госдуме рассматривается пакет законопроектов, которыми предлагается вывести выплаты старшим по дому из налогооблагаемой базы, и называть их не зарплатой, а вознаграждением.

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