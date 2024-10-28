В Москве увеличилось число продаваемых без отделки квартир

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Управляющий директор агентством недвижимости Руслан Сырцов заявил, что доля квартир, продаваемых в Москве без отделки, выросла по итогам июля-сентября на 4% за год.
«Исключением стал сегмент бизнес-класса, где доля квартир с черновой отделкой сократилась с 62 до 59%. В то же время в бизнес-классе выросло предложение с предчистовой отделкой, увеличившись с 21 до 28%. Спрос на квартиры без отделки сохраняется стабильно высоким, особенно среди покупателей, желающих самостоятельно спланировать дизайн своих квартир», — пояснил в беседе с Газета.ру Сырцов.
Ранее финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявлял, что ипотека без льготного кредитования и программ просто прекратится. В таких условиях, по мнению специалиста, позволить себе ипотеку смогут лишь те, кто приобретает недвижимость для инвестирования, последующей сдачи в аренду.
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