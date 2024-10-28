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В Москве увеличилось число продаваемых без отделки квартир

28 октября 2024, 21:22
Фото: iStock/Kirill Sirotiuk

Фото: iStock/Kirill Sirotiuk

Управляющий директор агентством недвижимости Руслан Сырцов заявил, что доля квартир, продаваемых в Москве без отделки, выросла по итогам июля-сентября на 4% за год.


«Исключением стал сегмент бизнес-класса, где доля квартир с черновой отделкой сократилась с 62 до 59%. В то же время в бизнес-классе выросло предложение с предчистовой отделкой, увеличившись с 21 до 28%. Спрос на квартиры без отделки сохраняется стабильно высоким, особенно среди покупателей, желающих самостоятельно спланировать дизайн своих квартир», — пояснил в беседе с Газета.ру Сырцов.

Ранее финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявлял, что ипотека без льготного кредитования и программ просто прекратится. В таких условиях, по мнению специалиста, позволить себе ипотеку смогут лишь те, кто приобретает недвижимость для инвестирования, последующей сдачи в аренду.

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#недвижимость
#спрос
В России выросла средняя цена ремонта и обслуживания авто
28 октября 2024, 21:32

Фото: iStock/takoburito

В России по итогам девяти месяцев текущего года на треть выросла средняя стоимость ремонта и обслуживания автомобиля. Такие данные представлены в исследовании автосервисов Fit Service.
«По итогам девяти месяцев 2024 года средний чек по ремонту и обслуживанию авто составил 10 тыс. рублей. Он вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — приводит Газета.ру результаты исследования.

Объясняется такая ситуация в том числе инфляцией, а также увеличением стоимости нормо-часа. Кроме этого, отмечается, что работы по ремонты стали более трудоёмкими, так как владельцы автотранспорта нацелены на починку, восстановление и продление срока работы машин.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков заявил, что в России будет увеличиваться число должников по автокредитам.

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Умер актер Демчук из «Майора Грома»
Актёр «Майора Грома» Демчук умер в возрасте 40 лет
28 октября 2024, 21:23

Фото: iStock/ georgeoprea9

Актёр кино, сериалов и дубляжа Михаил Демчук умер на 41 году жизни.
Актёр умер ещё 16 октября, но о случившемся стало известно лишь 28 октября.

Михаил Демчук родился 13 августа 1984 года, жил и работал в Москве. Свою карьеру в кино он начал в 2017 году. Он снимался в таких проектах как «Майор Гром», «Карамора», «Тур с Иванушками», а также «Полярный-2» и «Конец света». На момент смерти актёра фильм «Шаман» не был завершён — в этом проекте Демчук был в роли алкодемона. Всего в фильмографии Демчука 43 картины.

«Стиль работы бешеный. Работаем с первого дубля», — говорил о себе сам актёр.

Ранее стало известно о смерти актёра Юрия Пономаренко, известного по сериалу «Глухарь». Его труп нашли в квартире Актёр упал, травмировал голову, потерял много крови и умер. Следов насилия и предсмертной записки не нашли.

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#стиль
#смерть
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Обвиняемый в домогательствах Депардье отказался явиться в суд
Обвиняемый в домогательствах Депардье отказался явиться в суд из-за здоровья
28 октября 2024, 20:41

Фото: iStock/Zolnierek

Обвиняемый в домогательствах французский актёр Жерар Депардье отказался увиться в суд. Об этом пишет издание Le Parisien.
Отмечается, что актёр не сможет принять участие в слушаниях по состоянию здоровья. Как пояснил его адвокат Жереми Ассу, Депардье крайне рассмотрен этими судебными разбирательствами, и врачи запрещают ему присутствовать на слушаниях в суде.

Также адвокат подчеркнул, что знаменитость просил перенести суд на более поздний срок.

Ранее сообщалось, что суд над Депардье по делу о домогательствах состоится в октябре этого года.

Напомним, что несколько женщин обвинили Депардье в домогательствах, которые происходили в разные годы. Так, например, акты домогательств были в ходе поездки актёра в Северную Корею в 2018 году После этого инцидента во Франции запретили фильмы с участием актёра.

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#суд
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#актёр
#обвинение
#адвокат
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Петербургский суд арестовал замглавы полиции за избиение горожанина
Суд поместил в СИЗО замначальника полиции за избиение петербуржца
28 октября 2024, 19:58

Фото: iStock/ nito100

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга взял под арест до 25 декабря заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Центральному району города Руслана Сентемова, информирует объединенный Телеграм-канал судов Петербурга.
Находясь при исполнении своих служебных обязанностей, подозреваемый избил собственника магазина, расположенного на углу Миллионной улицы и набережной реки Мойки. Пострадавший получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы.

«Октябрьский районный суд... рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Руслана Сентемова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.а ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий – ред.)... Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Сентемову стражу по 25.12.2024», — говорит судебная пресс-служба.

26 октября в субботу Сентемов был задержан. В тот же день ему предъявили обвинение.

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#санкт-петербург
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Общественник Гаспарян раскрыл, как создавать воспитательный контент в соцсетях
Общественник Гаспарян предложил привлекать к созданию контента звёзд
28 октября 2024, 19:35

Фото: iStock/Rawpixel

Первый зампредседателя Комиссии ОП РФ по просвещению и воспитанию Армен Гаспарян заявил, что эффективный воспитательный контент для молодёжи в соцсетях можно создавать, привлекая интересных для аудитории публичных популярных личностей.
«Если этот контент, например, какой-нибудь курс, будет озвучивать человек, который молодёжи не важен, то никакого прока от этого не будет. Просто будет поставлена галочка, что работы проведены. Но нам же нужен результат. Поэтому здесь надо исследовать целевую аудиторию, понимать, кто им интересен, и привлекать этих людей», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Гаспарян.

Также он отметил, что молодёжной политикой страны должны заниматься преимущественно молодые люди.

А председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров заявил, что расписание уроков в российских школах должно регулироваться учебными заведениями и Министерством просвещения.

«Многие уроки раньше объединяли, было по 2 урока физкультуры в один день. Если лыжная подготовка, то пока добежал, пока переоделся, в школе или мокрый, или какой-нибудь сидишь. Для всех это было плохо. Такие нюансы. Но это должно регулировать конкретно учебное заведение и Министерство просвещения — соответствующими структурами, органами», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Нестеров.

Ранее сообщалось, что в подмосковные школы с начала года привлекли более 2,3 тыс. учителей.

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«Вернутся к кормушке»: Лоза заявил, что между артистами, покинувшими Россию из-за СВО, есть разница
Лоза про уехавших после начала СВО артистов: вернутся те, кто тихо переждал
28 октября 2024, 18:53

Фото: Юрий Лоза (РИА Новости/Валерий Мельников)

Народный артист РФ Никита Михалков сообщил, что российские фанаты уехавших за рубеж деятелей культуры поняли, что их любовь была не взаимна. Режиссер считает, что уехавшие артисты на самом деле «любили свою славу», а не поклонников.
Музыкант, певец Юрий Лоза в беседе с «Радио 1» поделился своим мнением об уехавших заграницу после начала СВО деятелях культуры.

«Все люди разные, а артисты — тоже люди. Соответственно, и уезжали они по-разному. Кто-то по убеждениям, а кто-то просто переждать. Скажем, к Леонтьеву ни у кого нет претензий, потому что он уехал к себе в Америку и молчит. А некоторые покинули страну и начали вещать из-за бугра, считая лишь себя истинными патриотами. Причём, не особо разбираясь в политике, международной обстановке и перспективах развития современного общества», — сказал музыкант.

Он добавил, что люди, наговорившие лишнего, имеют мало шансов вернуться на прежний уровень популярности.

«А те, кто тихо отсиделись за рубежом, вполне могут опять вернуться к родной кормушке», — сообщил Юрий Лоза.

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Астроном раскрыл, когда москвичи увидят полярное сияние
Астроном Богачев: полярное сияние появится на небе Москвы 30 октября
28 октября 2024, 18:52

Фото: iStock/ unaz

Москвичи смогут увидеть полярное сияние в небе над столицей 30 октября, делится профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.
«Наша планета, действительно, в очередной раз столкнулась с солнечной активностью, но на данный момент бури, обрушившиеся на Землю, имеют умеренный характер. По моим оценкам, эти бури достигнут своего пика к середине текущей недели. По сути, те события, которые мы наблюдаем, — это только начало. Конечно, сегодня никаких полярных сияний точно не будет. Но в среду, когда магнитные бури станут сильнее, вероятность сияний в европейской части страны увеличится», — рассказал учёный.

Ранее сообщалось, что с 28 октября на Земле начинается магнитная буря. Она и станет причиной появления полярного сияния на небе. В понедельник в 8:59 по московскому времени Кр-индекс (показатель, характеризующий магнитные бури) составлял пять единиц — это указывает на существенные возмущения геомагнитного поля Земли.

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В Балашихе снесли ветхий деревянный дом начала ХХ
28 октября 2024, 18:44

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В Балашихе ликвидировали ветхое здание расселённого жилого дома. Дом № 7 находился на улице Зелёной, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры Московской области.
«Площадь двухэтажного деревянного дома 1912 года постройки составляла порядка 460 кв. м. Со временем снизились прочность и надёжность строительных конструкций. Было проведено расселение 15 жилых помещений. После этого строение пустовало. Затем дом включили в перечень объектов для ликвидации и провели демонтаж», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Участок освобождён от постройки и расчищен от строительного мусора.

По данным ведомства, всего на территории городского округа Балашиха выявлено 366 объектов незавершённого строительства. На сегодня снесено, достроено и приведено в соответствие 210, то есть 57% от общего количества.

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#подмосковье
#московская область
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У россиян выросли расходы на автотовары
28 октября 2024, 18:39

Фото: iStock/Oleh Bilovus

Аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» представил данные, согласно которым траты на автотовары у россиян за год увеличилась на 41%.
Отмечается, что средний чек на такие товары составил этой осенью 7,4 тыс. рублей.

«На увеличение среднего размера затрат на автотовары продолжает влиять ценовой фактор, связанный с усложнением логистических процессов, импортными поставками и недостаточным предложением при высоком спросе», — приводят «Известия» объяснения аналитиков.

А автомобилистов Кемерова предупредили о перекрытии дороги на одной из улиц города.

«На участке будут сосредоточены подготовительные работы по капитальному ремонту улицы: специалисты займутся фрезерованием асфальтного покрытия, устройством ливневой канализации и перекладкой коммуникаций», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы администрации города.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков заявил, что в России будет увеличиваться число должников по автокредитам.

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Подмосковье ищет медработников