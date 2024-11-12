«Есть такая профессия — Родину защищать!»: ВУЗы МО РФ приглашают юношей и девушек на учебу

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С 25 октября по 20 декабря 2024 года Министерство обороны Российской Федерации проводит Всероссийскую информационно-агитационную акцию «Есть такая профессия — Родину защищать!». Об этом информирует Министерство информации и молодежной политики Московской области.
Цель акции — информирование потенциальных кандидатов о преимуществах военного образования и службы по контракту в Вооруженных Силах РФ.
Сообщается, что в рамках акции будут представлены возможности, которые предоставляют высшие военно-учебные заведения (ВВУЗы) Министерства обороны. В России функционирует сеть из 38 ВВУЗов, включая военные академии, университеты и училища, где проходит обучение по всем необходимым военным специальностям, таким как командная, военно-инженерная, военно-медицинская и военно-гуманитарная.
Обучение в ВВУЗах осуществляется по программам специалитета, что обеспечивает глубокую теоретическую подготовку и практические навыки. Кандидаты могут поступать как на программы высшего, так и среднего профессионального образования. Для этого необходимо обратиться в военный комиссариат с заявлением до 24 апреля 2024 года.
Кандидатами могут быть граждане в возрасте от 16 до 22 лет с соответствующим образованием, а также военнослужащие, прошедшие службу по призыву или контракту. Для поступления требуется предоставить ряд документов, включая заявление, автобиографию и медицинскую справку.
Прием в ВВУЗы включает предварительный отбор в военном комиссариате и профессиональный отбор непосредственно в учебном заведении. Минимальные баллы ЕГЭ для поступления можно узнать на официальном сайте Министерства обороны.
Для получения более подробной информации о правилах приема и специальностях, а также для участия в виртуальных экскурсиях и днях открытых дверей, кандидаты могут посетить раздел «Образование» на сайте Министерства обороны Российской Федерации.
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Сообщается, что в рамках акции будут представлены возможности, которые предоставляют высшие военно-учебные заведения (ВВУЗы) Министерства обороны. В России функционирует сеть из 38 ВВУЗов, включая военные академии, университеты и училища, где проходит обучение по всем необходимым военным специальностям, таким как командная, военно-инженерная, военно-медицинская и военно-гуманитарная.
Обучение в ВВУЗах осуществляется по программам специалитета, что обеспечивает глубокую теоретическую подготовку и практические навыки. Кандидаты могут поступать как на программы высшего, так и среднего профессионального образования. Для этого необходимо обратиться в военный комиссариат с заявлением до 24 апреля 2024 года.
Кандидатами могут быть граждане в возрасте от 16 до 22 лет с соответствующим образованием, а также военнослужащие, прошедшие службу по призыву или контракту. Для поступления требуется предоставить ряд документов, включая заявление, автобиографию и медицинскую справку.
Прием в ВВУЗы включает предварительный отбор в военном комиссариате и профессиональный отбор непосредственно в учебном заведении. Минимальные баллы ЕГЭ для поступления можно узнать на официальном сайте Министерства обороны.
Для получения более подробной информации о правилах приема и специальностях, а также для участия в виртуальных экскурсиях и днях открытых дверей, кандидаты могут посетить раздел «Образование» на сайте Министерства обороны Российской Федерации.
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Дарья Осипова