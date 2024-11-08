Подмосковные единороссы отправили в зону СВО 12,5 тыс. тонн гумпомощи

Фото: пресс-служба Московского областного регионального отделения ЕР
Подмосковная «Единая Россия» отправила в октябре около 300 тонн гумпомощи в зону СВО и жителям новых регионов. Об этом сообщил секретарь Московского областного регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«В октябре депутаты Госдумы, Мособлдумы и коллеги в муниципалитетах собрали и отправили на фронт порядка 300 тон гуманитарной помощи. Всего же с начала спецоперации подмосковные единороссы отправила порядка 12,5 тыс. тонн гуманитарных грузов. Эта работа будет продолжена», – подчеркнул Брынцалов.Так, секретарь местного отделения ЕР, глава Балашихи Сергей Юров направил очередную партию гумпомощи для бойцов в Макеевке. Ему помогали депутат Мособлдумы Николай Черкасов и депутат муниципального Совета депутатов Андрей Холод. В составе груза – мотоциклы, резина и запчасти для автомобилей, обмундирование, медоборудование, медикаменты и продукты.
Актив и сторонники местного отделения ЕР Солнечногорска тоже собрали и отправили всё самое необходимое, что просили бойцы – продукты, генератор, бензопилу и другую технику.
«Это не разовая акция. Мы делаем это регулярно, сознавая, что любая помощь может стать важной поддержкой для солдат, находящихся на передовой. В этом благородном деле участвуют волонтёры со всего округа. Каждый день они собирают провизию, предметы первой необходимости, одежду для бойцов, плетут сети, делают окопные свечи, навещают раненых бойцов в госпиталях», – рассказал секретарь местного отделения «Единой России», глава Солнечногорска Константин Михальков.С 7 августа единороссы направляют в Курскую область гуманитарные конвои для пострадавших жителей. В них всё самое необходимое – от продуктов до генераторов для пунктов временного размещения.
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