Летевший в Россию самолет приземлился в аэропорту Эстонии

12 сентября 2025, 10:59

Самолет Air Cairo приземлился в Таллине из-за закрытия аэропорта Пулково

Фото: iStock/Sitikka

Летевший из Египта самолет изменил маршрут из-за закрытия российского аэропорта. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».