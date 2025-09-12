Летевший в Россию самолет приземлился в аэропорту Эстонии
Летевший из Египта самолет изменил маршрут из-за закрытия российского аэропорта. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
Вечером 11 сентября борт Airbus A320 авиакомпании Air Cairo отправился из Шарм-эш-Шейха и должен был приземлиться в Санкт-Петербурге. Согласно расписанию, прибытие ожидалось в 4:45 утра.
Однако из-за ограничений на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Пулково, рейс вынужденно приземлился в Таллине.
Пассажиры рассказали, что самолет находится на перроне таллинского аэропорта и ожидает дальнейших указаний. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Пулково, также были задержаны рейсы из Грузии и Турции.
Читайте также: