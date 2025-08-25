Полицейский на Украине сбежал в Молдавию, бросив жену на КПП

25 августа 2025, 17:47

Украинский полицейский бросил в машине на КПП жену и сбежал в Молдавию

Фото: istockphoto/Mindaugas Dulinskas

Украинский полицейский из Запорожской области возле КПП «Паланка» на трассе «Одесса–Рени» внезапно остановил автомобиль, выбежал и пересек границу с Молдавией, оставив в машине супругу, сообщают украинские СМИ.