Полицейский на Украине сбежал в Молдавию, бросив жену на КПП

Фото: istockphoto/Mindaugas Dulinskas

Украинский полицейский из Запорожской области возле КПП «Паланка» на трассе «Одесса–Рени» внезапно остановил автомобиль, выбежал и пересек границу с Молдавией, оставив в машине супругу, сообщают украинские СМИ.



Женщина заявила, что они ехали в Измаил выбирать квартиру и не знала о намерении мужа убежать.

Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет из Украины во время военного положения запрещён. За уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность — до пяти лет лишения свободы.

При этом в интернете широко распространяются видеозаписи, на которых, по утверждениям авторов, сотрудники военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах и нередко применяют к задержанным силу.

Никита Кротов

