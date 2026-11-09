Эстонские депутаты поссорились из-за бутылки водки

09 ноября 2026, 00:46

В Эстонии депутат обвинил коллегу в краже бутылки водки

Фото: iStock/Igor Dudchak

В Рийгикогу депутат от оппозиционной Центристской партии Пеэтер Эрнитс обвинил своего коллегу Юку‑Калле Райда (партия Eesti 200) в том, что тот проник в помещения фракции центристов и пил его водку. Об этом сообщил эстонский портал Delfi.