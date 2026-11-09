Эстонские депутаты поссорились из-за бутылки водки
В Рийгикогу депутат от оппозиционной Центристской партии Пеэтер Эрнитс обвинил своего коллегу Юку‑Калле Райда (партия Eesti 200) в том, что тот проник в помещения фракции центристов и пил его водку. Об этом сообщил эстонский портал Delfi.
Эрнитс опубликовал в соцсети фото, на котором Райд стоит возле стола с бутылкой, и сопроводил снимок комментарием. По словам Эрнитса, он ночью с удивлением обнаружил коллегу в помещении своей фракции. Тот, как утверждает обвинитель, «с жадностью пил его водку».
Юку‑Калле Райд не согласился с тем, что самовольно проник в помещения фракции, но напрямую не стал отрицать факт употребления напитка. В ответ на вопрос журналистов о своём состоянии в тот вечер он заявил: «Я не был пьян!». Сейчас ситуация остаётся предметом обсуждения в парламенте.
Читайте также: