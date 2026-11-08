Врач объяснила, что может скрывать в себе лень

08 ноября 2026, 21:38

Врач Крашкина: лень может говорить о дисфункции щитовидной железы и анемии

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Врач-психотерапевт Ирина Крашкина объяснила, что за ощущением лени могут стоять как обычный недосып, переутомление, стресс или избыток задач, так и более серьёзные причины — анемия, нарушения функции щитовидной железы, дефициты, хронические заболевания, депрессия или эмоциональное выгорание. Об этом пишет «Газета.Ru».