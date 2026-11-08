Врач объяснила, что может скрывать в себе лень
Врач-психотерапевт Ирина Крашкина объяснила, что за ощущением лени могут стоять как обычный недосып, переутомление, стресс или избыток задач, так и более серьёзные причины — анемия, нарушения функции щитовидной железы, дефициты, хронические заболевания, депрессия или эмоциональное выгорание. Об этом пишет «Газета.Ru».
По словам специалиста, главный ориентир — изменение привычного состояния. Если человек раньше справлялся с работой, общался и занимался своими делами, а затем без очевидной причины перестал хотеть даже простых действий, это не стоит списывать на характер. Насторожиться следует, если упадок сил длится несколько недель, не проходит после сна, мешает работе и бытовым делам, сопровождается сонливостью, одышкой, сердцебиением, потерей веса или аппетита, болью и резкими перепадами настроения. При утрате интереса к привычным занятиям, чувстве бесполезности и мыслях о нежелании жить необходима помощь специалиста.
Врач может назначить обследования для исключения или подтверждения соматических заболеваний: общий и биохимический анализы крови, анализ на гормоны щитовидной железы, анализы на инфекции, ЭКГ или УЗИ сердца при подозрении на сердечно-сосудистые проблемы. Крашкина также отметила важность оценки того, помогает ли отдых, отмечает «Газета.Ru».
Для одного человека восстановлением будет сон, для другого — прогулка, спокойная встреча, чтение или занятие, не связанное с работой. Хороший признак — если после паузы становится легче вернуться к обычным делам. По словам психотерапевта, часто за ленью стоят не болезни, а психологические причины (страх неудачи, выгорание, отсутствие мотивации) или банальное переутомление, поэтому сначала стоит проанализировать образ жизни, режим сна и питания. Если же есть подозрения на соматическую причину, нужно довериться специалисту, заключила она.
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