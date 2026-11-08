В Германии продают замок за €1

08 ноября 2026, 20:58

Bild: в Саксонии на востоке Германии продают замок XIII века за €1

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Власти города Бад-Дюбен (федеральная земля Саксония на востоке Германии) выставили на продажу исторический замок Шнадиц по символической цене в €1. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на местную администрацию.





Цель продажи — найти инвестора для реставрации объекта, возраст которого оценивается примерно в 800 лет. По словам главы местного округа Матиаса Мита, техническое состояние здания требует масштабных работ.





«Здание имеет важное значение для региона и всей Саксонии. Визуально оно сейчас в неудовлетворительном состоянии, предстоит большой объем работ, однако кровля остается герметичной», — подчеркнул Мит.