В Германии продают замок за €1
Bild: в Саксонии на востоке Германии продают замок XIII века за €1
Власти города Бад-Дюбен (федеральная земля Саксония на востоке Германии) выставили на продажу исторический замок Шнадиц по символической цене в €1. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на местную администрацию.
Цель продажи — найти инвестора для реставрации объекта, возраст которого оценивается примерно в 800 лет. По словам главы местного округа Матиаса Мита, техническое состояние здания требует масштабных работ.
«Здание имеет важное значение для региона и всей Саксонии. Визуально оно сейчас в неудовлетворительном состоянии, предстоит большой объем работ, однако кровля остается герметичной», — подчеркнул Мит.Замок Шнадиц представляет собой крепость на воде общей площадью около 1 012 кв. м. Объект включает рыцарский зал и две башни. Исторически усадьба являлась родовым имением дворянской семьи фон Цашниц, получившей известность в немецкой литературе благодаря повести Генриха фон Клейста (1777-1811) «Михаэль Кольхаас». В 1945 году имущественный комплекс был национализирован. Во времена ГДР в помещениях замка располагались жилые квартиры, коммунальная администрация, почтовое отделение, детский сад и объекты бытового обслуживания. После объединения Германии в 1990 году здание долгое время не эксплуатировалось.
В 2014 году объект был продан частным инвесторам из США, которые планировали открыть в нем гостинично-ресторанный комплекс. Однако в 2018 году из-за дефицита финансирования проект остановили. Вместо заявленных миллионов евро в реконструкцию вложили около €400 тыс. В результате договор купли-продажи расторгли в судебном порядке, а имущество вернули в муниципальную собственность.
По данным издания Leipziger Volkszeitung, новая стартовая цена объекта вновь составляет один евро. При этом эксперты указывают на жесткие условия сделки. По оценкам местных властей, потенциальному покупателю придется вложить в капитальный ремонт и санацию здания порядка €20 млн.
Дополнительной сложностью для инвестора станут требования ведомства по охране памятников архитектуры. Как пояснил Мит, надзорные органы будут осуществлять строгий контроль за ходом восстановительных работ, что может существенно увеличить сроки реализации проекта.