Эстонские пограничники оштрафовали рыбака за советскую символику на лодке
Житель Эстонии Вячеслав Сорокун оказался в центре скандала после того, как пограничники обратили внимание на советскую символику, украшающую его лодку. Об этом сообщает издание Narvanews.
Инцидент произошёл во время рыбалки на пограничной реке Нарве. Лодка Сорокуна более десяти лет была украшена знаками советской гвардии, однако только сейчас эстонские пограничники решили обратить на это внимание и принять меры.
В пограничной службе подчеркнули, что демонстрация такой символики расценивается как поддержка российской спецоперации на Украине и нарушение общественного порядка. Вячеславу Сорокуну был выписан штраф, размер которого не уточняется.
