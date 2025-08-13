Литва будет обучать детей управлению дронами для «противодействия угрозе со стороны РФ»

13 августа 2025, 20:03

The Guardian: Литва будет обучать детей управлению беспилотниками

Фото: iStock/wip-studiolublin

Власти Литвы намерены обучить детей сборке и управлению беспилотниками в рамках программы гражданской обороны. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление правительства республики.