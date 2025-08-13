Литва будет обучать детей управлению дронами для «противодействия угрозе со стороны РФ»
Власти Литвы намерены обучить детей сборке и управлению беспилотниками в рамках программы гражданской обороны. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление правительства республики.
Согласно плану, разработанному министерствами обороны и образования, более 22 тысяч человек, включая школьников, пройдут обучение навыкам использования дронов. Инициатива направлена на развитие системы гражданского сопротивления.
Как уточняет издание, основная цель программы – подготовка к возможным «угрозам со стороны России».
Ранее в этот день бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин заявил, что Прибалтика готовит удар по Ленинградской, Псковской и Смоленской областям, а также по Витебской области Белоруссии.
