Эстония выслала российского дипломата

13 августа 2025, 12:12

МИД Эстонии выслал российского дипломата и объявил его персоной нон грата

Фото: istockphoto/diegograndi

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту об объявлении первого секретаря российской миссии персоной нон грата — ему поручено покинуть страну.





По заявлению внешнеполитического ведомства, этот дипломат якобы участвовал в подрыве конституционного порядка и правовой системы Эстонии. В начале июля политолог Антон Орлов говорил, что прибалтийские государства являются главным мотором антироссийских санкций.





«Литва, Латвия и Эстония — это флагманы и главные идеологи всё новых и новых санкций против России. Поэтому позиция Эстонии, которая сейчас угрожает не принять санкции против Москвы, если они не будут достаточно жёсткими, — объяснима», — объяснял специалист.

