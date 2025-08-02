Власти Эстонии запретили своим гражданам посещать Россию
Власти Эстонии запретили гражданам страны выезжать в Россию с туристическими целями, из-за чего на пограничном пункте Нарва – Ивангород образовались многокилометровые пробки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что эстонские пограничники намеренно устраивают затяжные проверки и задержки.
Ситуация осложнилась с началом сезона отпусков и установившейся жаркой погодой. Поток прибалтийских туристов резко увеличился – люди пересекают границу, чтобы отдохнуть в России, а также закупить более дешёвые продукты, одежду и бытовую электронику.
Людям приходится стоять в очереди 8-10 часов. Кто-то предлагает им платное место в очереди за €50–80 (порядка 4600 рублей).
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