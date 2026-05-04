Минобороны: Перемирие объявят 8-9 мая в честь празднования Победы СССР в ВОВ

04 мая 2026, 20:31

В Министерстве обороны России заявили, что перемирие объявят 8-9 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В Москве выразили надежду, что украинская сторона последует этому примеру и также объявит паузу в боевых действиях.





Ранее, 29 апреля, президент РФ Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом подтвердил готовность ввести перемирие на период майских праздников. Как сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков, Трамп активно поддержал эту инициативу, назвав 9 Мая символом общей победы над нацизмом во Второй мировой войне.



Ушаков также отметил, что президент США положительно оценил недавнее пасхальное перемирие между Россией и Украиной. В свою очередь, Путин проинформировал собеседника о продолжающихся, по данным Москвы, терактах киевского режима в отношении мирного населения и ударах по гражданской инфраструктуре.



По словам помощника Путина, оба лидера сошлись в оценках действий Владимира Зеленского, которого, как они считают, европейские страны подталкивают к затягиванию конфликта. Путин вновь подчеркнул, что цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае. При этом в Москве отдают предпочтение мирному урегулированию через переговоры, однако для этого, как отметил Ушаков, Зеленскому необходимо принять предложения, выработанные Россией и США.



