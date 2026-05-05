Зеленский ответил Путину на предложенное перемирие 9 мая

05 мая 2026, 00:00

Зеленский предложил альтернативные даты перемирия

Украина готова соблюдать режим прекращения огня в ночь с 5 на 6 мая. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Телеграм-канале Владимир Зеленский.





Недавно Минобороны РФ объявило перемирие 8 и 9 мая после решения президента страны Владимира Путина. Однако глава киевского режима лишь частично принял предложение и решил изменить даты.



«Объявляем о режиме тишины начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая», — написал Зеленский.