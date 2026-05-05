Зеленский ответил Путину на предложенное перемирие 9 мая

Зеленский предложил альтернативные даты перемирия
Украина готова соблюдать режим прекращения огня в ночь с 5 на 6 мая. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Телеграм-канале Владимир Зеленский.
Недавно Минобороны РФ объявило перемирие 8 и 9 мая после решения президента страны Владимира Путина. Однако глава киевского режима лишь частично принял предложение и решил изменить даты.
«Объявляем о режиме тишины начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая», — написал Зеленский.
По его словам, Киев не получал от Москвы конкретных деталей по поводу перемирия. Он также пообещал, что ВСУ будут действовать зеркально.
Помощник президента России Юрий Ушаков 29 апреля сообщил, что Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом проинформировал его о готовности объявить режим прекращения огня на период празднования Дня Победы. Американский лидер поддержал эту инициативу.