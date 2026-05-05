Лидер ЛДПР Слуцкий назвал тактической уловкой «режим тишины» Зеленского

05 мая 2026, 05:13

Заявление Владимира Зеленского о готовности Украины соблюдать режим тишины 5 и 6 мая является тактическим приемом, связанным с его уязвленным самолюбием. Такую точку зрения в своем Телеграм-канале высказал лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.





По мнению парламентария, киевскому режиму не нужен полноценный мир или временное прекращение огня. Своим поведением Зеленский, как считает глава ЛДПР, рассчитывает привлечь внимание европейских спонсоров.



«Зеленский сначала практически отверг инициативу России о перемирии на День Победы, но потом решил пойти на тактическую уловку и объявить "режим тишины" в ночь с 5 на 6 мая. Причины банальны – уязвленное самолюбие», — написал Слуцкий.