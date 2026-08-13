Невролог предупредила о рисках переучивания леворуких детей

13 августа 2026, 08:16

Невролог Степаненко: Переучивание ребёнка-левши грозит тревожностью и стрессом

Фото: iStock/Ritthichai

Детский врач-невролог АО «Медицина» Наталья Степаненко заявила, что попытки заставить ребёнка писать правой рукой могут привести к усталости, тревоге и трудностям в учёбе. Леворукость врач назвала врождённой особенностью, связанной с работой мозга, а не недостатком, требующим коррекции.