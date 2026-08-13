Невролог предупредила о рисках переучивания леворуких детей
Детский врач-невролог АО «Медицина» Наталья Степаненко заявила, что попытки заставить ребёнка писать правой рукой могут привести к усталости, тревоге и трудностям в учёбе. Леворукость врач назвала врождённой особенностью, связанной с работой мозга, а не недостатком, требующим коррекции.
В беседе с Life.ru Степаненко подчеркнула, что ребёнок при переучивании вынужден одновременно осваивать школьные задания и контролировать непривычные движения. Такое напряжение способно ухудшить концентрацию, повлиять на почерк и эмоциональное состояние.
По словам невролога, практика принудительного переучивания в прошлом нередко сопровождалась срывами, снижением самооценки и сложностями при освоении письма. Родителям не стоит воспринимать ведущую левую руку как проблему.
Врач посоветовала подготовить удобное место для занятий. Свет для леворукого школьника лучше направить справа, а тетрадь расположить под подходящим углом. Учителю важно учитывать посадку ребёнка и его способ держать ручку.
Степаненко добавила, что дошкольники нередко используют обе руки, поэтому не нужно пытаться самостоятельно определить степень леворукости. Если первоклассник быстро утомляется или сталкивается с проблемами при письме, семье стоит обратиться к специалисту, чтобы подобрать подходящий формат обучения.
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