«Это был человек-любовь»: священник – об убитом террористами отце Николае

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В храме Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте прощаются с убитым террористами священником – отцом Николаем. Похороны пройдут на территории храма.
«Это был человек-любовь, самый добрый батюшка, которого я встречал. Он светился радостью, приветливостью. Очень интеллигентный, очень добрый», – поделился в беседе с RT священник Николай Дубинин.Теракт в Дагестане был совершён вечером 23 июня. Вооруженные боевики обстреляли в Дербенте и Махачкале два православных храма, синагогу и пост ДПС. По последним данным Минздрава республики, погиб 21 человек, в том числе 16 правоохранителей.
Отцу Николаю Котельникову было 66 лет. Церкви он отдал более 40 лет. 25 июня президент Владимир Путин посмертно наградил его орденом Мужества.
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Лора Луганская