Уничтоженный в Дербенте боевик оставил долги по кредиту

Фото: istock / Dmitrii Bykanov
Один из возможных участников террористической атаки в Дербенте Республики Дагестан оставил родственникам долги по кредиту. Об этом информирует РИА Новости.
По данным издания, 28-летний Гаджимурад Кагиров должен порядка 70 тысяч рублей, из них 66 578,87 рублей является непогашенным займом. Долг висит с 2023 года.
Помимо этого, у Кагирова есть задолженность в размере 1792,84 рублей за 2022 год и еще один долг в размере 900 рублей.
23 июня в Дагестане произошло несколько терактов. В городе Дербент на православный храм и синагогу были совершены нападения, а в Махачкале обстрелян пост ДПС. Среди террористов оказались дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль. По последней информации, жертвами терактов стали 21 человек, более 40 правоохранителей были ранены.
Ранее МВД показало задержанного за шутку про перестрелку в Махачкале. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, у Кагирова есть задолженность в размере 1792,84 рублей за 2022 год и еще один долг в размере 900 рублей.
23 июня в Дагестане произошло несколько терактов. В городе Дербент на православный храм и синагогу были совершены нападения, а в Махачкале обстрелян пост ДПС. Среди террористов оказались дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль. По последней информации, жертвами терактов стали 21 человек, более 40 правоохранителей были ранены.
Ранее МВД показало задержанного за шутку про перестрелку в Махачкале. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак