Появилось видео из храма в Дербенте, на который напали террористы

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Появились кадры нападения на православный храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, снятые во время атаки группы террористов. Видео было опубликовано в Telegram-канале Shot.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики атаковали два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщило РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
Возбуждены уголовные дела по факту терактов. По последним данным, более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских лиц, включая священника РПЦ, стали жертвами этих атак. В регионе объявлены дни траура 24, 25 и 26 июня.
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