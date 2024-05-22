«Это будет другой форум»: Гайдаровский форум ждет ребрендинг

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Гайдаровский форум ожидает ребрендинг, его запустят в 2025 году. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал ректор РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) Алексей Комиссаров.
«Это будет другой форум, а основной его целью, как мы сейчас планируем, будет все, что связано с государственной службой, муниципальной службой, взаимоотношениями федеральных центров, региональных и [муниципальных]», — сказал Комиссаров.
Гайдаровский форум создает условия для обмена мнениями между экспертами, представителями бизнеса и государственной власти в рамках одной площадки.
В декабре 2022 года организаторы сообщали о планах по корректировке формата. Затем форум не проводили два года подряд. Отмечалась необходимость пересмотреть выстроенные годами алгоритмы поведения и взаимодействия с аудиториями.
Читайте также:
В Красногорском филиале РАНХиГС открыли спортивную фан-зону
РАНХиГС: Участники массовой драки установлены
Подмосковный филиал РАНХиГС представил шесть из 10 проектов-победителей студенческого акселератора
Никита Кротов