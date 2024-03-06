В Красногорском филиале РАНХиГС открыли спортивную фан-зону

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
В филиале РАНХиГС в Красногорске появилась спортивная фан-зона. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Для студентов филиала РАНХигС в Красногорске эта встреча как порция вдохновения и мотивации: в стенах образовательного учреждения по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина уделяют большое внимание развитию физкультуры и спорта, ученики регулярно становятся победителями и призерами различных соревнований. Команда «РАНХиГС – Красногорск» выиграла «Первый Кубок по хоккею Одинцовской и Красногорской епархии», женская волейбольная сборная – Кубок МГУ, футбольная команда филиала академии – бронзовый призер ВТБ Кубок Универов» — поделились в пресс-службе администрации.
Стоит отметить, что на торжественной церемонии открытия присутствовала российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова, которая пообщалась со студентами ВУЗа и рассказала о своем спортивном пути.
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