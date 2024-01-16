РАНХиГС: Участники массовой драки установлены

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В пресс-службе университета РАНХиГС заявили, что в курсе о случае массовой драки у на Волгоградском проспекте, в котором участвовали студенты учебного заведения.
«Участники инцидента установлены, сейчас с ними работает полиция. Руководство вуза уведомлено о происшествии. За подробностями необходимо обращаться в правоохранительные органы», — приводит Газета.ру сообщение пресс-службы вуза.
При этом, что конкретно грозит участникам потасовки, в университете не уточнили.
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