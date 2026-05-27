Суд разберется в деле блогера-инцела Поднебесного

27 мая 2026, 22:18

В Петербурге узнают, осознавал ли блогер Поднебесный возраст 15-летней девушки

В Санкт-Петербурге суду предстоит выяснить, мог ли 46-летний блогер Алексей Поднебесный, известный как лидер движения инцелов, визуально определить, что его 15-летняя партнерша не достигла 16-летнего возраста. Он является критической отметкой для юридической квалификации преступления.





По данным объединенной пресс-службы судов города, в августе текущего года в Центральном районе Поднебесный вступил в половую связь со школьницей и совершил иные противоправные действия. Сама девушка на допросах утверждала, что назвала ему вымышленный возраст — 23 года. Однако биологическая экспертиза показала, что на момент событий ей было от 15 до 17 лет.



Для разрешения противоречий суд назначил портретную экспертизу. Специалисты установят, на сколько лет внешне выглядела несовершеннолетняя в момент контакта с блогером.



Поднебесный известен скандальными видеороликами, в которых обвиняет женщин в своих проблемах из-за отказа в интимной близости и призывает «дать ему секса». В сети его прозвали идеологом инцелов — мужчин, неспособных найти партнершу.



