«Это казнь»: Энтомолог предупредила о смертельной опасности комаров в природе

Энтомолог Теняева рассказала о гибели людей и животных от атак комаров в тайге

Энтомолог Ольга Теняева рассказала, что массовые атаки комаров в дикой тайге способны привести к гибели человека или животного. Причиной может стать потеря крови или болевой шок.





В беседе с NEWS.ru специалист сообщила, что в криминальных кругах существуют случаи «казни комарами».

«В тайге человека могут увезти в лес, раздеть и привязать к дереву, чтобы его закусали насмерть комары. Через шесть — восемь часов комары обескровливают свою жертву. К тому же всё время «казни» она чувствует нестерпимый зуд. Такие истории в основном имеют криминальную подоплёку», — добавила Теняева.