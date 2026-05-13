«Это казнь»: Энтомолог предупредила о смертельной опасности комаров в природе
Энтомолог Теняева рассказала о гибели людей и животных от атак комаров в тайге
Энтомолог Ольга Теняева рассказала, что массовые атаки комаров в дикой тайге способны привести к гибели человека или животного. Причиной может стать потеря крови или болевой шок.
В беседе с NEWS.ru специалист сообщила, что в криминальных кругах существуют случаи «казни комарами».
«В тайге человека могут увезти в лес, раздеть и привязать к дереву, чтобы его закусали насмерть комары. Через шесть — восемь часов комары обескровливают свою жертву. К тому же всё время «казни» она чувствует нестерпимый зуд. Такие истории в основном имеют криминальную подоплёку», — добавила Теняева.Энтомолог отметила, что особую опасность насекомые представляют для домашних питомцев. После прогулок в таёжной чаще хозяева теряют многих собак, если не обрабатывают их репеллентами. Однако, как подчеркнула эксперт, в крупных городах такие летальные исходы невозможны. В квартире достаточно не открывать окна или ставить москитные сетки.