В России подешевела популярная ягода
Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов сообщил, что к середине мая клубника в российских торговых сетях подешевела на 28 процентов по сравнению с апрелем. Об этом пишет РИА Новости.
Сейчас килограмм ягоды стоит около 800 рублей. В начале апреля сумма доходила до 1120 рублей. Он связал снижение с поступлением в магазины первого урожая из российских хозяйств и расширением предложения. В начале мая доля местной продукции в ассортименте сетей достигла примерно 40 процентов. По мере развития сезона этот показатель продолжит расти.
Глава ассоциации отметил, что интерес к ягодам в стране уверенно набирает обороты уже несколько лет. Ежегодно продажи в натуральном выражении прибавляют от 8 до 12 процентов. Клубника традиционно дешевеет в конце весны и в начале лета, когда на рынок выходит больше отечественных производителей. На стоимость влияют погода, объем поставок, расходы на перевозку и темпы сбора урожая.
