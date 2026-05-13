Россиянкам назвали лучшие тренировки для подготовки к лету
Фитнес-тренер Ольга Куртова-Дерендеева назвала лучшие тренировки для подготовки к лету. Об этом пишет NEWS.ru.
Эксперт отметила, что россиянки отдают предпочтение табате и интервальным кардио-тренировкам, которые эффективно сжигают жир и ускоряют метаболизм, не требуя много времени. Йога и пилатес пользуются спросом у тех, кто стремится улучшить осанку, подчеркнуть контуры тела и снять напряжение после рабочего года.
По словам Куртовой-Дерендеевой, силовые тренировки и кроссфит набирают популярность среди тех, кто желает укрепить мышцы. Приседания, выпады, жимы, отжимания и берпи помогают создать более выразительный и спортивный силуэт. Плавание и пробежки особенно востребованы весной и в начале лета, когда женщины предпочитают тренироваться на свежем воздухе.
