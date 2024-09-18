«Это не я!»: что делать, если клонировали аккаунт в Telegram

«Для получения услуги достаточно лишь заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. При этом согласие на обработку персональных данных от совершеннолетних членов семьи, указанных в заявлении, также предоставляется в электронном формате. Уведомление о необходимости дать такое согласие напрямую поступит им в личные кабинеты на региональном портале», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.