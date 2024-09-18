«Это не я!»: что делать, если клонировали аккаунт в Telegram

Фото: iStock/JuYochi
Мошенники могут клонировать учётную запись пользователя в Telegram и вступать в переписку от его имени, вымогая средства у его знакомых и нанося вред репутации. Инструкцию о том, как бороться с аккаунтами-клонами, подготовили специалисты управления по киберпреступности подмосковного главка МВД, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
1. Проверьте, был ли взломан ваш аккаунт, и отключите все неизвестные связанные устройства, то есть гаджеты, с которых осуществлялся вход в вашу учётную запись.
Фото: ГУ МВД по МО
2. Обязательно предупредите людей из вашего списка контактов о том, что им могут приходить сообщения от вашего имени, и попросите ни в коем случае не отвечать на них и сразу рассказывать о таких сообщениях вам. Особенно важно предупредить пожилых родственников и детей.
3. Сообщите о злоумышленнике в чат поддержки мессенджера.
Фото: ГУ МВД по МО
4. Усильте настройки конфиденциальности.
Фото: ГУ МВД по МО
Больше информации о защите от кибермошенников размещено по ссылке.
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Фото: ГУ МВД по МО
2. Обязательно предупредите людей из вашего списка контактов о том, что им могут приходить сообщения от вашего имени, и попросите ни в коем случае не отвечать на них и сразу рассказывать о таких сообщениях вам. Особенно важно предупредить пожилых родственников и детей.
3. Сообщите о злоумышленнике в чат поддержки мессенджера.
Фото: ГУ МВД по МО
4. Усильте настройки конфиденциальности.
Фото: ГУ МВД по МО
Больше информации о защите от кибермошенников размещено по ссылке.
Читайте также:
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Лев Каштанов