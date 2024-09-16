Мошенники заманивают россиян в несуществующие инвестпроекты Павла Дурова

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин
В несуществующие инвестиционные проекты бизнесмена Павла Дурова заманивают россиян аферисты, пишет издание Газета.ру, со ссылкой на аналитика компании F.A.С.С.T. Евгения Егорова.
Эксперт отметил, что обладатели криптовалюты Toncoin должны быть предельно внимательными в отношении интернет-ресурсов в поддержку основателя мессенджера Telegram, а также тех, кто как-то пользуется новостью об аресте предпринимателя.
Павлу Дурову инкриминируют 12 преступлений, связанных с сокрытием контента для педофилов, наркотиками, отмыванием денег.
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«Жертва авторизуется на фишинговом сайте, привязывает свой криптокошелек, подтверждает разрешение на транзакции и тем самым передает встроенной в сайт вредоносной программе доступ к криптоактивам», — прокомментировал собеседник.
Павлу Дурову инкриминируют 12 преступлений, связанных с сокрытием контента для педофилов, наркотиками, отмыванием денег.
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Никита Кротов