«Это оскорбление»: В России могут отменить лимит на подарки для учителей и врачей

12 сентября 2026, 13:09

Депутат Панеш: не должно быть лимита на подарки для учителей и врачей

Фото: istockphoto/Kuzmichstudio

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция «ЛДПР») выступил с инициативой пересмотреть действующие ограничения на подарки для работников образования, медицины и социальной сферы. Комментарий парламентарий дал «Ленте.ру».





По мнению депутата, необходимо не только увеличить существующий лимит, но и вовсе вывести эти категории граждан из перечня лиц, на которых распространяется запрет на получение подарков. Панеш отметил, что нынешняя формулировка статьи 575 Гражданского кодекса, где отдельно выделили работников образовательных, медицинских и социальных учреждений, вызывает недоумение.





«Это вопрос уважения к профессиям, которые являются основой нашего общества. Если мы не доверяем учителям и врачам, то мы не доверяем сами себе. Ставить их в один ряд с коррупционерами — это оскорбление», — сказал собеседник.

«Сегодня МРОТ — 27 тысяч рублей, а стоимость букета цветов и коробки конфет уже давно превышает старый порог. Из-за этого возникают абсурдные ситуации, когда родители вынуждены прикладывать чеки к подаркам, а учителя боятся принимать знаки внимания, чтобы их не обвинили в коррупции», — резюмировал Панеш.