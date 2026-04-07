В Госдуме предложили поднять МРОТ до 60 тысяч рублей
Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 60 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.
С 1 января 2026 года в России минимальный размер оплаты труда увеличился до 27 093 рублей.
«Необходимо поднять минимально допустимую зарплату хотя бы до 60 тысяч рублей», — отметил парламентарий.
По его словам, увеличение МРОТ поспособствует выравниванию заработных плат по всей стране.
Ранее профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов объяснил, почему резкое повышение МРОТ может уничтожить экономику, а умеренный и просчитанный рост — заставить бизнес инвестировать в технологии и сложное производство.