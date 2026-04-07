В Госдуме предложили поднять МРОТ до 60 тысяч рублей

07 апреля 2026, 09:37

РИА Новости: депутат Миронов предложил повысить МРОТ до 60 тысяч рублей

Фото: iStock/Oleg Elkov

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 60 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.





С 1 января 2026 года в России минимальный размер оплаты труда увеличился до 27 093 рублей.





«Необходимо поднять минимально допустимую зарплату хотя бы до 60 тысяч рублей», — отметил парламентарий.