«Это отвратительный способ»: Россиянам рассказали, как накопить на автомобиль

26 марта 2026, 19:03

Экономист Берзон: хранение денег дома приводит к потере средств из-за инфляции

Фото: Istock/sureeporn

Профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук Николай Берзон объяснил, как правильно планировать крупные покупки на фоне роста цен. По словам эксперта, инфляция обесценивает сбережения, если деньги лежат дома, а не в банке.





В беседе с «Газетой.Ru» Берзон рекомендовал расписать шаги при планировании покупки автомобиля: выбрать марку, определить срок (год, два или три) и ежемесячно откладывать с зарплаты необходимую сумму.

«Как копить? Складывать деньги дома в тумбочке — это отвратительный способ. Инфляция есть инфляция. Ваши деньги в тумбочке под подушкой или под матрасом она безжалостно будет съедать. Надо в хорошем, надёжном банке из первой десятки, они все на слуху, открыть так называемый накопительный счёт», — пояснил он.