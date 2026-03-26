Россиянам объяснили, как изменятся микрозаймы с апреля

26 марта 2026, 17:19

Юрист Ярмуш назвала главные изменения в работе МФО с апреля

С 1 апреля в России вступают в силу поправки в законодательство о микрофинансовых организациях (МФО). Об этом напомнила адвокат Мария Ярмуш.





В беседе с RT Ярмуш заявила, что новые правила ограничивают начисление процентов по займам. Если раньше максимальная сумма составляла порядка 130%, то теперь при сроке займа в год она не может превышать 100%.

«Также микрофинансовые организации должны будут устанавливать платёжеспособность заёмщика или на основании официальных документов со стороны заёмщика, или на основании статистических данных о среднедушевом доходе в данном регионе», — отметила эксперт.